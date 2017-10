Kontrola kamioňáků: Němcům chybějí doklady, které po ostatních vyžadují

Unijní tahanice kolem povinností kamionových dopravců nabývají na intenzitě. Tuzemské inspektoráty práce provedly na popud ministerstva dopravy vůbec poprvé sérii kontrol zahraničních dopravců a zjistily, že povinnosti neplní především západoevropští řidiči.

Inspektoři se zaměřili na nové ustanovení zákona o zaměstnanosti, podle kterého musejí mít pracovníci dočasně vyslaní do zahraničí v místě práce pracovní smlouvu. A to přeloženou do českého jazyka. Novela zákona, která platí od dubna, překlápí do českého práva evropskou směrnici.

„Cílem mimořádné preventivní akce bylo především informování a monitoring zahraničních zaměstnavatelů provozujících mezinárodní nákladní dopravu o povinnosti vyplývající ze zákona o zaměstnanosti,“ uvedl mluvčí ministerstva Tomáš Neřold.

Podle něj z kontrol vyplynulo, že povinnosti plní fakticky jen zaměstnavatelé z takzvaných nových států unie, řidiči ze starých členských států, jako je Německo, Rakousko či Itálie, nemají o novém požadavku ani ponětí.

„Podivovali se, kolik dokumentů navíc by s sebou museli vozit (a zajistit překlad). Naproti tomu všichni řidiči z nových členských států EU měli k dispozici pracovní smlouvy v několika evropských jazycích, což naznačuje, že na území západních sousedů se kontrolují výhradně východní řidiči, a pravidla pro vysílání tak západní státy zneužívají pouze pro ochranu vlastního trhu,“ píše ministerstvo v tiskovém prohlášení.

Řidiči nebyli pokutováni, výsledky šesti desítek kontrol chce úřad poslat zahraničním kolegům a využít je při jednání o takzvaném balíčku mobility. Ten by měl upravit specifika vysílání dopravních zaměstnanců do zahraničí. Západoevropské státy například prosazují, aby každý dostával plat podle pravidel země, kterou projíždí. Střední Evropa to považuje za šikanózní a administrativně nesplnitelné.