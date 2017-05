Přísné kontroly na koncertu? Lidé se diví, ale jde o jejich bezpečí, říká expert

/ROZHOVOR/ Manchesterem v pondělí otřásl sebevražedný útok. Salman Abedi se odpálil ve foyer multifunkční haly po koncertu zpěvačky Ariany Grandeové. Zabil dvaadvacet lidí, desítky zranil. Jsou podobné akce v Česku dostatečně zajištěné? Podle majitele bezpečnostní agentury Aloise Neumana je mnoho věcí, které mohou selhat.

Takzvané měkké cíle jsou čím dál tím častěji terčem teroristických útoků. Lze je účinně chránit?

„Kdo tvrdí, že nějakou akci pohlídá na sto procent, vědomě lže," řekl majitel bezpečnostní agentury Ali 21, která spolupodílela například na zajištění ostrahy na hokejovém mistrovství světa v Praze 2015, fotbalovém mistrovství hráčů do jednadvaceti let v Česku, Superpoháru UEFA 2013 v Edenu či koncertu zpěvačky Katy Perryové.

Podle Neumana, který neřídí svou firmu pouze od stolu, ale je i koordinátorem přímo na akcích, by si každý člověk nejprve měl uvědomit, že k útoku může dojít kdykoliv a kdekoliv.

Dalo se podle vás z pohledu bezpečnostního experta nějakým způsobem zabránit teroristickému útoku v Manchesteru?

Situaci kolem všech takových útoků bedlivě sleduji. Zatím mám však informace jen z médií. Otázkou je, zda už mají v Anglii stoprocentní jistotu, jak tam výbušiny byly propašovány. Zda tam byly ukryty už předtím. Nebo do prostoru prošel s výbušninou v batohu, pak je to samozřejmě obrovský problém vstupní kontroly.



Koncerty patří mezi takzvané měkké cíle. Lze je tedy dostatečně chránit?

Bohužel. Nikdo vám nedá stoprocentní jistotu. Když vám někdo řekne, že vám akci ohlídá na sto procent, tak vědomě lže. Těch možností, co může selhat, je tolik, že vy nejste schopní je obsáhnout. Vy se snažíte snížit to riziko na minimum. Já říkám, není otázka, jestli k něčemu dojde, ale kdy.



V Manchesteru kritika míří hlavně na chybějící ochranku při vstupu na koncert.

Samozřejmě záleží na bezpečnostním manažerovi, který zodpovídá za průběh té akce, jak nastaví pravidla. Na mistrovství světa v ledním hokeji v Praze to bylo tak, že lidé přicházeli přes dvě tzv. bezpečnostní vlny. Aby se návštěvníci vůbec dostali do prostoru k O2 Areně. Museli projít přes jistá hraničení. Poté následovala samotná kontrola přímo při vstupu do haly. Na hokejovém šampionátu byly obecně bezpečnostní podmínky velmi přísné. Záleží i na požadavcích samotného klienta, který si bezpečnostní agenturu najme.



Znamená to tedy, že někdy rozhoduje o podmínkách zadavatel zakázky?

Ano. Jsou dvě varianty. První, že si vás najmou jako experta, abyste zajistil bezpečnost na určité akci. A nechá vám volnou ruku. Pak záleží jen čistě na vás, jak se k tomu postavíte.



A druhá?

Pak jsou zadavatelé zakázky, kteří se spolupodílejí. Nechají vám sice volnou ruku, ale řeknou si určité specifikace. Ty byste měl dodržet. Řeknou rozpočet. Nadefinují si například počet lidí, kteří se o bezpečnost mají starat. Co mají dělat a jak si to představují. My jsme například v minulosti řešili, kolik stojí člověk na hodinu a zda tedy mít o jednoho méně. Můj přístup je však takový, že raději vezmu na úkor firmy dva lidi navíc. Ty mi sice klient nezaplatí, ale já vím, že je tam potřebuji a budu se vyvarovat toho, že mi někde ten člověk bude chybět. Klienti nám ale z devadesáti procent nechají akci zabezpečit podle našeho vědomí a svědomí.

Pokud tedy klient nechá vše na vás, je to jedině dobře…

Příští víkend nás čeká velká společenská akce v liberecké hokejové areně. Tamní hala má nějakou svou ostrahu. Pak už záleží jen na nás, kolik si přivedeme lidí, abychom zajistili vše, co potřebujeme. Jsem rád, že situace kolem bezpečnostních agentur se rapidně zlepšila a bezpečnost se dostala na nějakou úroveň. Dříve bylo důležité zaplatit hlavně účinkující, občerstvení, hostesky a ochranka byla někdy až na posledním místě.



Jaký máte dojem z bezpečnostních opatření haly v Manchesteru?

Vina může být na straně pracovníků, na straně najaté ostrahy, mohl být vydán špatný bezpečnostní pokyn. Může to být i pochybení všech faktorů. Chyba může být také na straně pořadatele. Může vám říci, že chce ostrahu tady, tady a tady. Ale když ho upozorníte, že by bylo potřeba lidi i na jiném místě, musíte počítat i s tím, že vám na to nedá peníze. I to se stává.



Jak probíhá příprava na takovou akci, kde zajišťujete bezpečnost?

Ať se jedná o jakýkoliv prostor, vždy potřebujeme mapu, jak celá akce bude vypadat ohledně pevných věcí. Tedy, kde bude podium, kde backstage, kde VIP prostory, únikové východy. Dále kudy se bude přijíždět, kudy naopak odjíždět. Pak nás zajímá i propagace samotné akce.

Propagace?

Občas jsme docela překvapení, že děláme poměrně zajímavou akci a není propagace. Pokud víme, že přijde méně lidí, tak se podle toho zařídíme. Když jsme informováni, že bude abnormální zájem, počítáme s tím, že se mohou objevit jisté druhy komplikací. Ty pak mohou nějakým způsobem nabourávat režim bezpečnosti.



V návaznosti na čím dál častější teroristické útoky by však člověk čekal, že se bezpečnostní opatření stále zpřísňují.

Samozřejmě, když jste v nějakém stavu pozornosti, tak jste schopný bezpečnostní opatření držet dlouhou dobu. Přesto po čase začnou upadat. Každý takovýto útok pak znovu prověří, zda jsou správně nastaveny standardy kontrol, jak se školí jednotliví pracovníci, jak byla akce připravovaná.

Jak by se měli lidé v případě teroristického útoku chovat?

První věc je, aby se lidi uvědomili, že teroristický útok se může stát kdekoliv kdykoliv. Bohužel, taková je dnes doba. Pokud budou hrozbu slepě přehlížet, pak bude při takových incidentech docházet k panikám. A lidé psychologii davu zkrátka osvojenou nemají.



Co radíte?

Když už člověk dorazí na nějakou akci, měl by přijít včas a ještě před začátkem se podívat kudy přichází. Porozhlédnout se, zda jsou v místě konání akce například únikové trasy. Největší chybou je, že si lidé zapamatují jen cestu, kudy přišli. Tedy hlavní vchod. Pak logicky v případě nějaké hrozby všichni utíkají právě tam. Poté dochází k panice a mohou se ušlapat. Přitom se může se stát, že o dvacet metrů vedle je východ a oni ho nevidí, protože ani nemohou. Mozek v tom šoku jedná pudově. Když už se člověk rozhodne trávit někde svůj čas, tak by si měl uvědomit, kde ho tráví a zjistit si co nejvíce dostupných informací.



Při sportovních utkáních či koncertech probíhá nezbytná osobní kontrola návštěvníků. Což se nemusí každému zamlouvat. Co si může ochranka dovolit?

Samozřejmě žijeme v právním státě, máme zákony, ve kterých se my jako ochranka musíme pohybovat. Obrovský problém vidím v tom, že zde není zákon o bezpečnostních agenturách. Jsme odkázaní pouze na trestní zákoník. Pohybujeme se jen ve třech rovinách paragrafu, víc nemůžeme.



S čím tedy například lidé musí počítat při namátkových kontrolách?

Pokud máme nějaké podezření, nebo se osoba dopustí trestného činu, můžeme na krátkou dobu omezit osobní svobodu. Při kontrole také musí být dodržena ochrana osobnosti. Osobní prohlídku tak může provádět pouze fyzická osoba stejného pohlaví. I když občas při fotbalových zápasech se nám stává, že muži by raději kontrolu od našich slečen. (úsměv)



A jak je to s pitím a jídlem, které si lidé sami přinesou?

To je různé. Záleží na klientovi a na typu akce. Jednou vám klient řekne bez jídla, někdy s jídlem. Výjimkou jsou pouze cukrovkáři, kteří se vám ovšem musí při kontrole prokázat průkazem. I v tomto případě ale musíme láhev otevřít a zjistit, co je v ní za tekutinu. Na to mohou narážet i rodiče s malými dětmi. Pokud jim ponesou nějaké pití v krabičce, nebo svačinu, musí počítat s tím, že jim to ochranka může zakázat. Ale připomínám, že na každé akci je to individuální a my používáme zdravý selský rozum.

Přesto to určitě návštěvníky moc nepotěší.

Občas mě udivuje, jak se lidé diví. Přitom jde o jejich bezpečnost. Na příkladu Manchesteru přece můžete vidět, že se může stát kdykoliv cokoliv.



Při návštěvě koncertů či zápasů by měli lidé doma nechat i větší tašky, že?

Překvapuje mě, že někdy přijdou lidé i s kufry a tvrdí, že šli náhodou kolem. Nebo že po koncertu někam jedou a ptají se nás, zda to někde u nás mohou nechat.



A jak se to potom řeší?

Samozřejmě ručit za věci je těžké. Myslím, že se v Česku zatím s variantou, že si lidé budou moci někde uložit svá zavazadla a poté si je opět vyzvednout, příliš nepočítá. V cizině takové prostory mají. Takže, když lidé přijdou s nějakými věcmi, bohužel ostraha za ten jejich majetek ručit nemůže.



Když se přesto rozhodnout u vás například tašku nechat. Předpokládám, že je nutná její kontrola za jejich přítomnosti.

Přesně tak. Nemůžeme nikomu vlézt do tašky. Dotyčný ji sám musí na naše vyžádání otevřít. Často se nám ale stává, že s tím nesouhlasí a tak není vpuštěn do areálu konání akce. My opravdu nemůžeme riskovat, že uvnitř je něco nebezpečného.



Je mi jasné, že si pak dochází ke konfliktům.

Češi mají takovou mentalitu. Dodnes to berou tak, že je těmito postupy obtěžujeme. Oni jdou na nějakou akci a my je zdržujeme. Ale myslím si, že když by se tady něco podobného jako v Manchesteru mělo přihodit, ještě budou velice rádi, že jsme toho člověka prohledali a objevili například výbušninu.

Když probíhá osobní kontrola, jak se vyvarujete třeba následným falešným obviněním? Máte u prohlídek více lidí, které lze považovat za svědky?

Na akci je vždy supervizor, který má vše na zodpovědnost. Dále zde jsou úsekáři, ti zodpovídají za daný úsek. Mají ve svém týmu lidi, kteří prohledávají a kontrolují. Pokud se jedná o rizikovější akce, s prohlídkou by měl počítat každý. Proto doporučuji přijít s dostatečnou časovou rezervou. Poslední dva tři roky je to takový trend, že lidé dorazí půl hodiny před začátkem akce. To je pak u větších akcí obrovský problém. Pokud k tomu navíc mají jídlo či pití, zdržují kontroly a tvoří se fronty. V samém závěru jsou lidé naštvaní a nezbývá jim nic jiného, než jít věci uklidit třeba do auta nebo vyhodit.



A jak je to s podnapilými návštěvníky?

Používáme alko testery. Třeba při fotbalových utkáních je dané pravidlo, že pokud je člověk hodně pod vlivem alkoholu nebo drog, není na akci puštěn. A nezajímá nás, zda má platnou vstupenku.



V reakci na útok v Manchesteru se pravděpodobně ještě více zpřísní bezpečnostní opatření. Jaké jsou rozdíly mezi zastřešenými a venkovními akcemi z hlediska ochrany?

Pokud máte uzavřenou akci, výhodou je, že je ohraničená. Víte, kudy se lidé mohou dostat dovnitř. U venkovních samozřejmě řešíte, jak celý prostor co nejlépe zabezpečit. Mohou se stavět ploty, zábrany a rozmístit jednotlivé členy ochranky. Venkovní akce však máte dvojího typu. Jsou i volně přístupné akce. U nich je důležité o to více dbát na bezpečnostní plánování. Padesát procent úspěchu každé akce je řádná příprava a plán.



Jak dlouho taková příprava na akci trvá?

U větších akcí jsou nutné přípravy tři, čtyři měsíce dopředu, někdy půl roku. Některé akce se připravují i roky dopředu. Proto neradi přijímáme objednávky na poslední chvíli. Pokud ten prostor totiž pořádně neznáte, nebo nevíte, jak to tam funguje, je velmi těžké zajistit řádnou bezpečnost.



Kromě koncertů v hale se blíží i letní festivaly. Co by tedy lidé měli raději nechat doma?

Když to řeknu nejjednodušeji, nejlepší je si sebou vzít občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny, peníze a mobil.