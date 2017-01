Kopřivnický zásah: Majitelé hal chtějí žalovat hasiče, prý oheň šel uhasit dříve

Kopřivnice - Majitelé vyhořelé kopřivnické haly, kde rozsáhlý požár během noci ze soboty na neděli způsobil škodu okolo 100 milionů korun, nejsou spokojeni se zásahem hasičů. Někteří vlastníci byli na místě už v sobotu večer a tvrdí, že požár nemusel napáchat takovou škodu. Podnikatel Michal Hric dokonce plánuje trestní oznámení. Ředitel moravskoslezských hasičů Vladimír Vlček řekl, že tyto informace nechá prověřit. Momentálně je ale v zahraničí.

Objekt o rozloze okolo 12.000 metrů čtverečních je složený z několika průmyslových hal. V minulosti je automobilka Tatra využívala jako lisovnu. Nyní patří několika vlastníkům. Někteří, které redakce oslovila, nejsou se zásahem spokojení.

"Pravděpodobně nic nezmůžeme, ale nechci to tak nechat. Už hledám vhodného advokáta, na které bych se obrátil," řekl podnikatel Hric, kterému nyní hrozí krach jeho firmy zabývající se strojní výrobou. "Škoda na budově je asi deset milionů, dalších devět stály zničené stroje. Budova pojištěna byla, stroje nikoliv," řekl. Dodal, že se z požáru pravděpodobně nikdy ekonomicky nevzpamatuje. "Činnost firmy je nyní zastavena, asi to už nikdy ani nerozjedu," řekl.

Na místě se pohyboval už hodinu po vypuknutí požáru. "Profesionální zásah musí podle mého vypadat jinak," řekl. Hasičům vytýká, že se v první hodině po vypuknutí ohně nepokusili vyhledat ohnisko požáru a uhasit jej. "Hořet začalo v jedné z hal. Vůbec neprobourali vrata, aby se podívali, co se uvnitř děje. Neudělali nic, co by zastavilo šíření ohně. Hasiči vůbec neměli představu, kde je hydrant, kde by měli napojit vodu," dodal.

Domnívá se, že by výrazně pomohlo včasnější povolání podnikových hasičů Tatry, kteří to na místo měli 300 metrů. "Jsou školení na to, aby v halách zvládli požár lépe. Oheň se mohl zastavit v první nebo druhé hale," míní.

S tím souhlasí i další podnikatel a majitel části budovy Zdeněk Jurečka. "Víme, že vedle nás jsou podnikoví hasiči Tatry. Ti ale museli 45 minut čekat, než jim povolili zasáhnout. Přitom požár mohli zlikvidovat hned v zárodku. Taková škoda vůbec vzniknout nemusela. Místo toho se ale jen z povzdálí dívali jak šlehají plameny," řekl. I on tvrdí, že se hasiči nepokusili dostat k ohnisku požáru.

Podnikatel Radim Jurečka se domnívá, že v případě kopřivnického zásahu bylo dodržení systému a postupů nadřazeno záchraně majetku. "Celý zásah byl divný. V halách se vůbec nehasilo," řekl. Také on je přesvědčen, že likvidaci ohně mohli hned na začátku výrazně pomoci hasiči Tatry. "Těm to ale nepovolili. Nemohli zasáhnout, i když sídlí hned vedle. Oheň se šířil a čekalo se na příjezd prvních jednotek ze vzdálenějších míst," uvedl.

Ředitel moravskoslezských hasičů Vlček je nyní v zahraničí. "Nechám situaci prověřit a připravíme vyjádření, které se však musí opírat o reálné podklady. V tuto chvíli bych v žádném případě nechtěl bez podkladů spekulovat," řekl. Upozornil ale i na to, že objekt nebyl vybaven žádným požárně bezpečnostním zařízením, nebyl členěn regulérně do požárních úseků, střecha byla z hořlavého materiálu, sendvičové konstrukce, propojená v celém objektu. I toto podle něj mělo vliv na průběh požáru.