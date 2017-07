Plavky si při návštěvách většiny koupališť raději neodkládejte

Jistou míru benevolence vykazuje milovníkům nudismu pouze opavská plovárna, jinde si nahoty při opalování a koupání zájemci neužijí.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Pro někoho něco naprosto nepřijatelného, pro ostatní automatická záležitost, další to pro jistotu neřeší vůbec. Řeč je o opalování se a koupání, avšak za absence plavek.

Kdo by si myslel, že ženy mohou na koupalištích odložit horní díl bikin, aniž by na ně bylo nahlíženo skrz prsty, byl by téměř na omylu. Většina z plováren v opavském okrese totiž jak ženám, tak mužům tuto možnost odepírá.

V Evině a Adamově rouše mohou zájemci zůstat pouze na terase budovy opavského koupaliště. „Máme zde pro ně vyhrazeny dvě sekce. Pokud by se stalo, že by se lidé bez plavek objevili v jiném prostoru, zakročí v takovýchto případech plavčík.

Upozorní je na to, že je to zakázáno, a případně může dojít i k vykázání osoby z koupaliště,“ nastínil provozně-technický náměstek Technických služeb Opava Martin Girášek, jehož společnost opavské koupaliště provozuje.

To na hradeckém koupališti byste prostory pro „naháče“ hledali marně. „Koupání a opalování je možné pouze v plavkách, máme to zakotveno také v provozním řádu, žádnou nuda pláž tady nemáme. Pokud si plavčík všimne, že někdo toto porušuje, upozorní dotyčnou osobu, že se to nesmí.

Samozřejmě u malých dětí se to až tolik neřeší, ale měly by mít určitě alespoň plenu do vody,“ vysvětlil Roman Celta z Technických služeb Hradec nad Moravicí.

Striktní dodržování plavek je součástí rovněž i v provozního řádu plovárny v Bolaticích a také v Píšti. „Žádné sankce za to sice nejsou, následuje upozornění a případně může dojít i k vyloučení osoby z areálu. Většinou s tímto problémy ale nejsou.

Samozřejmě, každý chlap by se asi chtěl podívat na hezkou ženu nahoře bez, ale bohužel u nás toto potěšení neumožňujeme,“ poznamenal se smíchem provozovatel koupaliště v Píšti Lukáš Hluchník.

A z extrému do extrému. Kromě milovníků nudismu se totiž čas od času na plovárně objeví také lidé, kteří by si na sobě při koupání nejraději nechali s nadsázkou řečeno rovnou to, v čem přišli.

„Je pravda, že se takové případy občas objevují. Lidé chtějí do vody v triku a podobně. Což je samozřejmě z hygienických důvodů zakázáno, opět jsou upozorněni plavčíkem. Koupaliště neslouží k tomu, aby si tam lidé chodili prát oblečení,“ upozornil Martin Girášek.

Stejná situace panuje i v Píšti. „Koupání v oblečení netolerujeme, je logické, že čím více toho člověk na sobě má, tím více nečistot pak končí ve vodě,“ řekl Lukáš Hluchník.