Kožešinové farmy investovaly miliony do nových technologií

Velký Ratmírov – Humbuk kolem kožešinových farem pokračuje.

Poslanci se návrhem zákona, dle kterého by mohly být farmy do roku 2018 zavřeny, zabývali již vloni, ale zatím podle majitele kožešinové farmy ve Velkém Ratmírově na Jindřichohradecku Davida Vojtíška není nic definitivně rozhodnuté. „Zemědělský výbor a ministerstvo zemědělství stojí jednoznačně za chovateli. Jsou proto, aby chovy zůstaly, dokud budou fungovat, ale aby už od letošního roku nevznikly nové," říká David Vojtíšek.

Do 15. března se mohou k navrhovanému zákonu na ochranu zvířat proti týrání podávat pozměňující návrhy a nyní se podle Davida Vojtíška čeká na závěry výboru pro životní prostředí, v jehož čele je předkladatel novely zákona Robin Böhnisch. Výbor bude jednat 8. února. „Tam to asi projde, ale jinak není nic jednoznačné. V roce 2014 se změnily předpisy pro chov kožešinových zvířat, vyměnili jsme klece, aby měla zvířata víc prostoru. Pro nás to znamenalo investice v řádech desítek milionů korun a teď ti samí politici, kteří to tehdy podepsali, aniž by se o problém zajímali, jsou pro zrušení chovu kožešinových zvířat? Za tím je jen politická hra a záměr zviditelnit se před volbami," míní David Vojtíšek. Zdůrazňuje, že chov kožešinových zvířat je zemědělská prvovýroba, která má vzrůstající tendenci. „A nyní by stát chtěl zavřít sektor, který se rozrůstá, aniž by čerpal dotace. Je to podnikání, jako každé jiné a toto je jeho omezování, stát nám chce bránit podnikat. Takže se slučují dvě věci dohromady, kožešinová zvířata a podnikání," dodal David Vojtíšek.

Vše začalo na začátku loňského roku, kdy novelu zákona předložila skupina padesáti poslanců napříč politickými stranami v čele s Robinem Böhnischem. Ten říká, že v jednadvacátém století ve střední Evropě nemá tento byznys místo a pro usmrcování zvířat výhradně za účelem získání kožešiny neexistuje důležitý lidský zájem.

