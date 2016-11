Kožich? Poslanci by hlasovali pro imitaci

Praha – Norci, lišky a činčily našli zastání u padesáti poslanců, kteří se podepsali pod návrh novely zákona o ochraně zvířat a který včera projednávala sněmovna. Podle návrhu by v Česku měly do roku 2018 zaniknout kožešinové farmy. Poslanci ale chtějí zakázat jen ty, na nichž jsou zvířata chována výhradně kvůli kožešinám. Králíků či nutrií se nová úprava týkat nemá.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/PICTURE ALLIANCE/Olga Rozenbajgier

Svůj počin poslanci zdůvodňují hlavně tím, že ve 21. století už kožešiny neplní praktickou funkci ochrany před mrazem. Podle nich je usmrcování zvířat ospravedlnitelné pouze tehdy, pokud pro toto jednání existuje důležitý lidský zájem. Výrobu oblečení za takový zájem nepokládají.

Kvůli etickým důvodům se rozhodlo chov přímo zakázat osm zemí – Velká Británie, Nizozemsko, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina a Makedonie.

Zákaz kožešinových farem nyní podpořila i česká vláda. Poslancům však vytkla, že jejich návrh není legislativně ani technicky dotažený. Doporučila zákonodárcům, aby zpřesnili, jak bude stát kompenzovat zmařené investice majitelů farem.

Ztracené investice

Ti z navrhované novely nejsou zrovna nadšení. „Dlouhé roky práce, čas vložený do podnikání na úkor rodiny, genetický materiál, zvířata, mrazírny. To přece nejde vyčíslit a finančně kompenzovat. Podle toho návrhu by mi zaplatili nějaké přímé investice. Za to ale nepostavím novou firmu," říká chovatel norků David Vojtíšek.

Poslanci připouštějí, že jejich návrh zasahuje do vlastnických práv a svobod, hájí se však tím, že sledují vyšší cíle. „Domnívám se, že kožešinové farmy jsou odsouzeny k zániku i bez novely zákona. Vždyť už jich je jenom devět. Je na ně vyvíjen velký tlak ze strany různých aktivistů. Často na farmy vniknou, něco zničí, štvou proti nim veřejnost. Chovatelé stárnou a mladí v takové situaci s chovem kožešinových zvířat začínat nechtějí," říká prezident komory veterinárních lékařů Karel Daniel.

Aktivisté tvrdí, že na farmách dochází k týrání šelem. „V takovém případě mají okamžitě zavolat Státní veterinární správu," namítá chovatel Vojtíšek.

Podle veterinářů se však čeští chovatelé o svá zvířata starají dobře. „Letos již byla provedena v každém chovu minimálně jedna kontrola. Nebyly zjištěny žádné závady," řekl Deníku mluvčí veterinářů Petr Pejchal.

LENKA KRÁLOVÁ