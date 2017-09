Krádež zbraní ve Vrběticích: Komunisté žádají Chovance o vysvětlení

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) by měl podle poslance KSČM Zdeňka Ondráčka vystoupit na plénu Sněmovny s vysvětlením krádeží střelných zbraní a výbušnin z okolí vybuchlých skladů ve Vrběticích na Zlínsku.

Komunisté navrhnou bod zařadit na dnešní program jednání Sněmovny. Ondráček novinářům řekl, že Chovanec by měl z případu vyvodit personální odpovědnost pro vedení policie.

Policie v souvislosti s krádeží vyšetřuje pět lidí. Dva z nich už byli obviněni z nedovoleného ozbrojování, za což jim hrozí až osm let vězení. Část ukradených zbraní se pokusili prodat.

Do areálu muničních skladů neoprávněně vnikli opakovaně od prosince 2016 do letošního jara. Při domovních prohlídkách byly u podezřelých i dalších lidí zadrženy zhruba dvě desítky střelných zbraní - samopalů, ale také téměř 20 kilogramů výbušnin.

Ředitel Krajského ředitelství policie Zlínského kraje Jaromír Tkadleček v pondělí uvedl, že s tím, co má policie k dispozici, udělala pro ostrahu areálu "maximum možného". Zároveň připustil, že hlavní zodpovědnost za vniknutí mužů do areálu nese jako velitel zásahu on.

"Policisté řekli, že tento prostor nelze ohlídat, to je velmi alarmující zpráva vzhledem k vývoji bezpečnostní situace v Evropě," konstatoval Ondráček. Případ podle něj zpochybňuje schopnost policie ohlídat další klíčová místa, například jaderné elektrárny.

Tisková konference k ukradeným zbraním

Od výbuchu skladů v roce 2014 jde podle policie o první zaznamenaný případ krádeže zbraní uvnitř střeženého prostoru. Munice uskladněná v dalších skladech v areálu byla z Vrbětic odvezena. Když se na jaře zjistilo, že do areálu někdo pronikl, posílila policie jeho ostrahu. Kromě policie se o ni stará i bezpečnostní agentura.