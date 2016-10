Kraj povede koalice ČSSD, ANO a Jihočechů. Hejtmanem má být Jiří Zimola

Jižní Čechy /VIDEO/ - V příštích čtyřech letech bude životy Jihočechů řídit koalice ČSSD, ANO 2011 a hnutí Jihočeši 2012. Týmy stran se na tom shodly ve čtvrtek večer při dvouhodinovém jednání. ČSSD připadne pět křesel v radě, stejný počet míst obsadí hnutí ANO, Jihočeši získají jeden post uvolněného radního. Rozhodnutí ještě musí potvrdit vedení stran.

V příštích čtyřech letech bude životy Jihočechů řídit koalice ČSSD, ANO 2011 a hnutí Jihočeši 2012. Na snímku zleva Jiří Zimola (ČSSD), Radka Maxová (ANO) a Pavel Hroch (Jihočeši 2012).Foto: Deník/ Pavel Zeman

Shodu na možné spolupráci při řízení kraje potvrdila po jednání krajská předsedkyně hnutí ANO 2011 Radka Maxová. "Vše ale ještě musí schválit řídicí orgány našich stran. Budeme tedy čekat na páteční rozhodnutí ČSSD a nedělní jednání hnutí ANO a Jihočeši 2012," vysvětlila Radka Maxová.

Lídr ČSSD a dosavadní hejtman kraje Jiří Zimola doplnil, že vyčká do páteční 16. hodiny, kdy uplyne lhůta pro podávání žádostí na neplatnost voleb, a nepřijde-li k soudu žádný takový podnět, svolá na čtvrtek 3. listopadu ustavující zasedání zastupitelstva. Posvětí-li zástupci předjednané trojkoalice vzájemnou spolupráci definitivně, pak by většinu hlasů zastupitelů měl při hlasování o budoucím hejtmanovi dostat znovu Jiří Zimola. Jeho první náměstkyní se má stát Lucie Kozlová, současná radní města České Budějovice za hnutí ANO. "V jejím resortu by byly sociální věci a zřejmě i školství," prozradil Jiří Zimola. Zdravotnictví by mělo zůstat v gesci současné vicehejtmanky Ivany Stráské (ČSSD).

Sociální demokraté mají ztratit post radního pro dopravu, kterým se má podle Radky Maxové stát kandidát hnutí ANO, starosta Loučovic Jan Kubík. Lídr Jihočechů Pavel Hroch mý být uvolněným radním pro venkov a životní prostředí.

Jmenovité obsazení zbývajících křesel v radě chtějí vyjednávací týmy řešit v dalších dnech. Stejně jako to, kolik bude mít hejtman náměstků. Už teď je ale jisté, že počet uvolněných členů rady kraje bude stejný jako v minulém volebním období, tedy sedm.

"Chci věřit, že budeme moci během příštího týdne směřovat k finalizaci koaliční smlouvy a rozdělení kompetencí. Naše dohoda je životaschopná a dobrá pro Jihočeský kraj," dodal Jiří Zimola.

Koalice ČSSD, ANO a Jihočechů bude mít v 55členném zastupitelstvu většinu 31 hlasu.

Rýsovala se i koalice bez vítěze

Čtvrtečního jednání se zúčastnili členové vyjednávacích týmů dvou stran, kterým obyvatelé kraje v nedávných volbách dali nejvíce hlasů – ČSSD a ANO 2011. K rokování přizvali hnutí Jihočeši 2012, na němž se obě strany při pondělní schůzce shodly jako na přijatelném partnerovi do trojkoalice. Její uzavření je nezbytné pro zajištění nadpoloviční většiny hlasů v zastupitelstvu.

Hnutí Jihočeši 2012 prosazovali jako vhodného koaličního partnera už od počátku sociální demokraté, zatímco vedení jihočeské organizace hnutí ANO se přiklánělo spíše k ODS, jež v krajských volbách získala třetí nejvyšší počet hlasů.

Povolební vyjednávání minulý týden nabrala i trochu nečekaný směr, když se středové a pravicové strany bavily o možnosti vytvořit koalici bez vítěze voleb, tedy sociálních demokratů. Přítrž vzpouře udělal až apel předsedy hnutí ANO Andreje Babiše poté, co se s ním údajně sešel lídr ČSSD a dosavadní hejtman Jiří Zimola.