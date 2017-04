Krajané ze srbského Banátu by měli přesídlit do Česka, navrhuje Senát

Vláda by měla pomoci řešit neutěšenou hospodářskou a sociální situaci českých krajanů v Srbsku. Tři stovky z nich mají zájem o přesídlení do Česka. Podle předsedy senátní komise pro krajany Tomáše Grulicha (ODS) by to mohlo pomoci řešit nedostatek pracovních sil snáze než zaměstnávání cizinců, neboť nebude nutné řešit jazykové a kulturní bariéry.

"Podle našich zjištění je zájem o přesídlení do ČR v České komunitě projevován zvláště mladými lidmi se středoškolským vzděláním, ale nechybí ani zájemci s vysokoškolským vzděláním," uvedl Grulich. Video: krajané v srbském Banátu: Poukázal na to, že řada krajanů ze Srbska už do ČR přišla z ekonomických důvodů v minulých letech. Krajané mají na rozdíl od cizinců vztah k České republice a jejich zájem o trvalé usídlení ve vlasti jejich předků je silný. Přesídlení v souladu s usnesením vlády ohledně cizinců s prokázaným českým původem by tak bylo oboustranně výhodné. ČTĚTE TAKÉ: Srbský Blic: Prezident Kosova vede jednu z největších zločineckých skupin V Srbsku podle odhadů ministerstva zahraničí žije zhruba 2500 Čechů, zejména v oblasti jižního Banátu, kam jejich předkové přišli hlavně na přelomu 19. a 20. století. Usídlili se například v městečku Bela Crkva, založili novou obec Češko Selo. Svou národní identitu Češi vyjadřují hlavně spolkovým životem, dbají na zachovávání tradic a kultury. S žádostí o pomoc se na Senát obrátila předsedkyně sdružení Česi Južnog Banata Vlastenka Krišanová. ČTĚTE TAKÉ: V Srbsku demonstrovaly proti vládě a prezidentovi tisíce lidí

