Kraje dostanou necelých 9 miliard na sociální služby, a to už v lednu

Praha - Na dotace na sociální služby budou mít letos kraje od ministerstva práce zhruba 8,9 miliardy korun. Obdrží tak téměř stejnou částku jako loni, na účtech by ji ale měly mít už teď v lednu. Dosud peníze každý rok získaly nejdřív v březnu, k poskytovatelům péče se tak dostaly se zpožděním v dubnu či květnu. Se zprávou o dotacích a opatřeních k urychlení jejich toku by se měla v pondělí seznámit vláda.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Šimánek Vít

Systém sociálních služeb začal v Česku fungovat v lednu 2007. Dotace do roku 2015 na doporučení krajů rozdělovalo provozovatelům ministerstvo práce. Od loňska resort poskytuje celou sumu krajům, které pak samy rozhodují o jejím rozdělení mezi jednotlivé poskytovatele.

Čtěte také: Praha rozdělí na podporu sociálních služeb a bydlení 300 milionů korun

Peníze z rozpočtu uvolňuje ministerstvo financí. Kvůli předpisům nemohlo částku poslat před vypořádáním dotací z předchozího roku. Kraje tak peníze obdržely až v březnu a poskytovatelé péče je dostali v dubnu či květnu, uvedlo ministerstvo práce ve zprávě pro vládu. Poukazovalo na to, že tak zařízením měsíce chyběly prostředky na provoz a mzdy, musela si proto často brát půjčky a zadlužovat se. Ministerstvo financí teď vyhlášku upravilo, dotace se posílají v lednu.

"V této chvíli je tedy na krajích a hlavním městě Praze, aby projevily co největší součinnost a zajistily mimořádná zasedání samosprávných orgánů tak, aby se finanční prostředky dostaly k jednotlivým poskytovatelům co nejdříve," uvedlo ministerstvo práce ve zprávě pro vládu.

Dotace na sociální služby v době krize výrazně poklesly. V roce 2008 činily 8,2 miliardy korun, do roku 2011 spadly na 6,21 miliardy. Poté začala částka opět růst. V roce 2014 se dostala na 7,71 miliardy, předloni na 8,57 miliardy a loni na 8,92 miliardy korun.

Poskytovatelé sociálních služeb si každoročně stěžují na nedostatek financí. Chybí jim peníze na provoz i na mzdy. Už několikrát ohlásili, že bez dalších prostředků budou muset nabídku péče omezit a část pracovníků propustit. Výdělky v sociálních službách jsou nízké. Podle loňských vládních dokumentů například ti, co pečují o potřebné, pobírali 12.000 až 15.000 korun hrubého. Sociální pracovníci s odbornou či vysokou školou měli 18.000 až 22.000 korun. Letos kraje požadovaly na dotace celkem 13,19 miliardy. Na účtech budou nyní mít 8,89 miliardy korun.

Čtěte také: Ministryně Šlechtová přijela za řidiči, odboráři i vedením Arrivy

Ministerstvo práce v minulých letech dodatečně každý rok hledalo peníze na dofinancování. V roce 2013 resort zajistil finanční injekci půl miliardy. V roce 2014 se vyjednalo 750 milionů. Předloni ministerstvo k dotacím přidalo 720 milionů. Loni dodatečně poslalo 350 milionů, které se měly použít na zvýšení mezd.

Poskytovatelé služeb si stěžují nejen na nedostatek financí, ale i na způsob jejich poskytování. Vadí jim, že se dotace dávají jen na rok. Není tak jisté, jestli je zařízení v dalším roce znovu získají a budou fungovat. V nejistotě jsou i klienti. Provozovatelé proto žádají víceleté financování. S ním počítá strategie rozvoje sociálních služeb do roku 2025, kterou před rokem schválila vláda. Podle dokumentu by mělo ministerstvo práce letos přijít s návrhy změn, které by víceletý model umožnily.