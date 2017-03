Krajský soud potvrdil půlmilioniovou pokutu pro ministerstvo vnitra

Skotský parlament dnes vyslovil souhlas s vypsáním nového referenda o nezávislosti Skotska na Británii. Výsledek hlasování regionálního parlamentu poskytl mandát první ministryni Nicole Sturgeonové, aby se s Londýnem dohodla na podmínkách a termínu nového plebiscitu, který by se podle návrhu Edinburghu měl konat mezi podzimem 2018 a jarem 2019. Vláda britské premiérky Theresy Mayové už dřív dala na vědomí, že konání referenda do ukončení výstupových rozhovorů s Evropskou unií nepřipadá v úvahu. To po dnešním hlasování zopakoval také britský ministr pro Skotsko David Mundell.