Králíky vyhlásí referendum o zřízení věznice ve městě

Králíky - Město Králíky vyhlásí místní referendum, v němž se obyvatelé budou moci vyjádřit k plánu ministerstva spravedlnosti zřídit v místě bývalého Dětského výchovného ústavu ženskou věznici. Část veřejnosti na zářijovém setkání s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem tento záměr odmítla. Vyhlášení místního lidového hlasování v pondělí schválili zastupitelé.

Areál zrušeného výchovného ústavu v Králíkách.Foto: Michal Horák

Otázka bude znít: Souhlasíte s tím, aby v areálu bývalého Dětského výchovného ústavu v Králíkách zřídilo ministerstvo spravedlnosti České republiky ženskou věznici s dohledem? Referendum by se mělo konat 25. listopadu. "Dáváme to na pátek. Oprávněnými voliči jsou i studenti a někteří lidé pracují mimo Králíky, tak aby to ještě večer stihli," řekla starostka Jana Ponocná (Naše město). Náklady na referendum odhadla na 100.000 až 120.000 korun

V Králíkách by mělo být časem umístěno až 200 vězenkyň s nejmírnějším stupněm ostrahy. Podle Vězeňské služby by ve věznici mělo najít práci 120 lidí, mělo by v ní vzniknout učiliště pro odsouzené s obory kuchař, číšník a švadlena. Zařízení by také spolupracovalo s místními dodavateli.

Dětský výchovný ústav v Králíkách ukončil činnost na konci roku 2014. Králíky již letos o vypsání jednoho místního referenda o jeho využití uvažovaly. Impulsem k tomu byl záměr ministerstva vnitra zřídit v uvedeném objektu pobytové zařízení pro žadatele o azyl. Proti byla část obyvatel i někteří politici. Jejich hlavními argumenty byly obavy, že přítomnost cizinců poškodí turistický ruch v regionu, přistěhovalci se nezačlení mezi místní obyvatele a nemuseli by se v malém městě cítit dobře. Ministerstvo nakonec od svého plánu ustoupilo.