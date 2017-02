Krejčířova vila v Černošicích byla vydražena za 15,8 milionu Kč

Praha - Sasko usiluje o to, aby stavba vysokorychlostní železnice mezi Prahou a Drážďany získala v německém plánování dopravní infrastruktury vysokou prioritu. V Praze to dnes po jednání s českým premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) řekl předseda saské zemské vlády Stanislaw Tillich. Sobotka předpokládá, že by stavba na českém území mohla začít kolem roku 2035. Podle obou premiérů je projekt přínosný pro celou střední Evropu, nejen pro Česko a Sasko.