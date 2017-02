KRIMI MIX: K dopadení sprejerů pomohl všímavý svědek

/FOTOGALERIE/ - Dvojici 16letých mladíků, kteří se přiznali ke sprejerskému řádění, dopadli v noci na pátek strážníci z Prahy 14. Krátce po půlnoci je na Černý Most přivolal svědek, který hlásil, že dotyční posprejovali stěnu v Ocelkově ulici – a k tomu ještě několik míst v okolí.

Na místě činu už sice hlídka podezřelé nezastihla – přivolala ale kolegy a začalo propátrávání okolí. Podle popisu se podezřelou dvojici podařilo objevit v jednom z vnitrobloků. K tomu, aby se přesvědčili, že jsou na správné adrese, strážníkům stačilo podívat se dotyčným na ruce. Zašpinění od barvy mluvilo jasnou řečí, což bylo zřejmé všem přítomným. I mladíkům, kteří kápli božskou. Věc dál řeší policie.

Vybodovaného řidiče prozradilo porušení zákazuVe správním řízení se ze svého jednání bude zpovídat 31letý řidič, který už v minulosti hřešil za volantem tak, že jako „vybodovaný" nesmí řídit motorová vozidla. Tohle omezení ovšem nebral vážně. Provalilo se to ve chvíli, kdy ho strážníci z Prahy 14 kontrolovali kvůli domu, že u stanice metra Černý Most vjel do míst, kde je zákaz vjezdu, informovala v pátek Irena Seifertová z centrály městské policie. „Pravděpodobně si chtěl zkrátit cestu," poznamenala. Dojel ovšem úplně. Další jízdu mu zakázali přivolaní policisté – a věcí se dál budou zabývat úředníci.



