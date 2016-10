Krnáčová: Bém by měl za Opencard platit

Praha - Primátorka Adriana Krnáčová podporuje doporučení legislativního výboru, aby Praha prověřila zodpovědnost tehdejšího politického vedení magistrátu za kauzu Opencard. Praha by tak mohla vymáhat škodu i na Pavlu Bémovi.

Exprimátor Pavel Bém. Foto: DENÍK/ Milan Holakovský

Praha se v otázce zodpovědnosti za kauzu Opencard zaměří na tehdejší politické vedení a bude na něm případně vymáhat škodu. Prohlásila to primátorka Adriana Krnáčová v souvislosti s doporučením, na kterém se usnesl magistrátní výbor pro legislativu.

Ten radě doporučil, aby nechala prozkoumat zodpovědnost Pavla Béma a dalších politiků, kteří se na vzniku projektu „karty Pražana" podíleli. Krnáčová se závěrem výboru souhlasí a na radě ho bude prosazovat.

Krnáčová souhlasí

„Ano, podporuji to. Pokud existuje možnost, jak k odpovědnosti dohnat skutečné viníky kauzy Opencard, tak je naší povinností ji využít. Není možné, aby celý ten šílený tunel skončil odsouzením dvou úředníků, kteří rozhodně nijak zásadně nezbohatli a jsou spíše oběťmi," uvedla pro Pražský deník. Vedení radnice za Pavla Béma podle ní s velkou pravděpodobností nese vinu na celém nechvalně známém projektu, který se stal symbolem korupce na pražském magistrátu.

„Ráda bych si myslela, že tehdejší vedení bémovské radnice netušilo, že se jim rozkrádají peníze pod rukama, moc tomu ale nevěřím," míní. Pokud se Krnáčové podaří získat v radě pro návrh většinu, zadá město advokátní kanceláři, která již pracuje na rozkrývání pozadí vzniku celého projektu Opencard v roce 2006, aby kromě úředníků „proklepla" i tehdejší vedení radnice v čele s exprimátorem Pavlem Bémem.

Odpovědnost má minulé vedení, tvrdí pirát Michálek

A poté bude možné na základě získaných poznatků z politiků a úředníků, zodpovědných za nefunkční projekt „karty Pražana" za 1,7 miliardy, občanskoprávní cestou vymáhat vzniklou škodu. Téma zodpovědnosti bývalého vedení Prahy za předražený projekt dlouhodobě tlačí Pirátská strana, jejíž zastupitel Jakub Michálek pro legislativní výbor připravil téměř čtyřicetistránkovou analýzu pozadí vzniku Opencard.

„Navrhl jsem výboru, aby vyzval radu k tomu, aby vymáhala odpovědnost i po jiných osobách, než jsou dva odsouzení úředníci. Tím samozřejmě myslím tehdejší politické vedení v čele s Pavlem Bémem," uvedl Michálek.

Kauzu měla na starosti stíhaná státní zástupkyně

Výbor vyzval Prahu také k tomu, aby se připojila ke starší, trestní kauze proti Pavlu Bémovi, která byla odložena. Původní trestní oznámení, které podala na průběh zakázky Opencard tehdejší pražská zastupitelka Jana Ryšlinková, měla na starost nyní stíhaná bývalá vedoucí státní zástupkyně Dagmar Máchová.

„Na její bedra spadá rozkouskování celé kauzy na několik kauz, a tím faktické zablokování celého vyšetřování," doplnil předseda legislativního výboru a zastupitel za Trojkoalici a Stranu zelených Ondřej Mirovský.

Policie prý selhala

Praha by se proto podle politiků měla zaměřit spíše na občanskoprávní rovinu a vymáhání případné škody. „Osobně vidím větší šanci v tom, že Praha bude uplatňovat nároky občanskoprávní. Policie v tomhle případě selhala, možná kvůli korupci. Státní zastupitelstvo a paní Máchová nekonaly, i když konat měly, a trestněprávně je většina nároků promlčená," míní Michálek.

Bývalý primátor Pavel Bém se však podobného postupu neobává. „Případným soudním dohledáním se nemůže přijít na nic jiného, než že při správě cizího majetku za působení primátorů Svobody, Hudečka a Krnáčové došlo k řádově vyšším škodám než za působení mého," říká Bém.

Čas je jenom do prosince

Nyní bude záviset na rozhodnutí radních, jestli Praha přistoupí k navrženým krokům. Pokud tak chce učinit, musí si však vedení města pospíšit. Podle pirátů uplyne 5. prosince letošního roku lhůta, do kdy může město začít věc řešit a škodu vymáhat. Poté bude kauza promlčena.

Když Pražský deník zjišťoval postoje jednotlivých radních k doporučení výboru, zatím se příliš nechtěli vyjadřovat. Jedná se o ožehavé téma a rozhodovat se patrně bude na úrovni politických klubů.

Radnice by se neměla angažovat

I když se drtivá většina koaličních politiků proti Pavlu Bémovi s oblibou kriticky vymezuje, otázka případného trestu za politické rozhodnutí je pro každého politika ošemetná.

Například radní Jan Wolf (Trojkoalice, KDU-ČSL) si myslí, že by se v podobných otázkách neměla radnice angažovat. „Pokud došlo k trestnému činu, tak je ho samozřejmě potřeba vyšetřit. Od toho jsou ale orgány činné v trestním řízení a soudy, které by měly konat, pokud došlo k trestnému činu. Myslím si, že to nepřísluší politikům, takže jsem spíše proti," uvedl.

Politikům by průšvihy neměly projít, tvrdí Kolínská

Naopak jeho kolegyně, náměstkyně primátorky Petra Kolínská (Trojkoalice, Strana zelených) se k možnosti aktivní účasti Prahy v případném sporu proti Bémovi staví vstřícněji.

„Materiál jsem zatím neměla možnost podrobně prostudovat, ale myslím si, že by politikům určité průšvihy neměly projít. Nelíbí se mi, že má problémy pan Hudeček a ne pan Bém a je mi líto, že policie odložila původní trestní oznámení na Pavla Béma," uvedla pro Pražský deník.

Čtěte také: Výbor chce prověřit, zda je možné politiky stíhat kvůli opencard