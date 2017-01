Krutý rok pro kuřáky: zdražení a další zákazy

K většímu zapojení otců do péče o děti by v Česku mohlo přispět delší placené otcovské volno, které by trvalo dva až tři měsíce. Otcové by díky němu zůstali doma s malými potomky a vystřídali v opatrování matku. Výzkum o "motivační otcovské dovolené" si nechalo vypracovat ministerstvo práce. Výsledky zveřejnil výzkumný ústav práce. Podle nich by o delší volno stály čtyři pětiny rodičů malých dětí. Pro valnou většinu by pak při rozhodování o tom, zda si volno vezmou, byla důležitá výše náhrady výdělku.