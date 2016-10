KSČM a Úsvit se chtějí z výsledků voleb poučit

Praha - KSČM a Úsvit se chtějí poučit z výsledků krajských a senátních voleb před hlasováním o složení Sněmovny, které bude příští rok na podzim. Představitelé obou stran to dnes řekli v reakci na průběžné výsledky současných voleb. Úsvit v nich neuspěl, komunisté oslabili.

Podle poslance KSČM Pavla Kováčika hnutí ANO uplatnilo ve volbách "válcovací taktiku", která komunisty připravila o část voličů. "Poučíme se z taktiky a ze strategie vítěze. Pro příští bitvy je to pro nás velmi užitečné," řekl v České televizi. Podle něj výsledky voleb souvisí s množstvím peněz vložených do kampaně a s viditelností kandidátů na billboardech. Podotkl také, že volby nerozhodla krajská, ale celostátní témata.

Kováčik ale nepředpokládá, že by se kvůli volbám změnilo vedení KSČM. "Jedny volby nic nerozhodují," řekl.

Poslanec Úsvitu Marek Černoch považuje dosavadní výsledek Úsvitu-Národní koalice ve volbách za neúspěch, z kterého je třeba se ponaučit. "My jsme nepředpokládali žádné velké výsledky a je to pro nás generálka na parlamentní volby a nedávali jsme do toho ani žádné horentní sumy. Nyní máme rok na to, abychom kampaň zlepšili," řekl Černoch.