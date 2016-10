KSČM program nemění, zůstává i vedení, zlepšit musí komunikaci

Praha - Aby komunisté v příštích volbách uspěli, musí se vymanit ze šedi, nastavit razantnější rétoriku a především zlepšit komunikaci s veřejností. Program strana měnit nebude, stejně jako vedení. Na mimořádném povolebním jednání ústředního výboru KSČM sice zazněla výzva k odpovědnosti vedení, ale k hlasování o změně to nedospělo, řekl místopředseda opoziční KSČM Jiří Dolejš.

Výzvu, ve které zazněla jména předsedy strany Vojtěcha Filipa a právě Dolejše, přečetl ostravský zastupitel a člen ÚV Martin Juroška. Dolejš zdůraznil, že to byla jen výzva, nebyl to procedurální návrh. "Ze stanov je to tak, že by se k procedurálnímu návrhu musela přidat třetina zástupců okresů. To učiněno nebylo, takže to byla výzva k diskusi nad osobní odpovědností," uvedl Dolejš. Kritické tóny byly poté v debatě relativně frekventované, ale nebylo to v osobním tónu, nějakém napadání, všichni přiznali díl odpovědnosti, popsal Dolejš atmosféru dnešního jednání.

Výbor se shodl, že je třeba udělat obrovský kus práce v komunikaci s veřejností. "Nechceme předělávat sjezd, program, je třeba přidat na komunikační strategii," řekl Dolejš. Kampaň před nedávnými volbami působila značně stereotypně a rétorika mnohých kandidujících byla monotónní, zaznělo na jednání. Ne vždy jsou také podle Dolejše nastolována témata, které "ten den hýbou pozorností". Strana se musí koncentrovat více na priority, jasně vymezit centrální témata, míní.

Dnešní hodnocení volebního neúspěchu komunistů bylo předběžné, konečné zazní v prosinci, kdy bude předložen i jakýsi rámec pro kampaň v příštím roce. "Před Vánoci se znovu sejde ústřední výbor," řekl Dolejš.

KSČM nedokázala v krajských volbách obhájit minulé vítězství ani v jednom ze dvou regionů. Přišla přibližně o polovinu křesel. V senátních volbách komunisté křesla neobhajovali, ani žádné nové nezískali.