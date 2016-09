KSČM ve Sněmovně předložila návrh referenda o vystoupení z NATO

Praha - Poslanci KSČM předložili tento týden ve Sněmovně návrh ústavního zákona o referendu, v němž by občané ČR rozhodovali o vystoupení České republiky ze Severoatlantické aliance. Návrh zdůvodňují například tím, že NATO vyvolává vojenské napětí v Evropě a zpronevěřuje se zásadám i smyslu, pro který tato organizace vznikla. Požadavek na zrušení NATO nebo alespoň na vystoupení z něj měla strana už ve svém volebním programu pro minulé sněmovní volby.

"Protože se prokázalo, že NATO neplní úkoly, které má, například tím, že není schopné chránit vnější schengenskou hranici," řekl k důvodům pro předložení návrhu předseda KSČM Vojtěch Filip.

Pokud by občané vystoupení z NATO podle navrhovaného zákona neschválili, mohlo by se referendum opakovat nejdříve po dvou letech. "Jsou to právě občané, kteří by měli rozhodovat o tom, zda chtějí, aby se Česká republika podílela na činnosti, která nemá nic společného se zásadami zakotvenými v Severoatlantické smlouvě, zda chtějí, aby se Česká republika podílela na ohrožování mezinárodního míru a bezpečnosti, především na ohrožování míru v Evropě a na zcela nesmyslném stupňování válečné hrozby v Evropě zejména ze strany USA jakožto zakladatele NATO, čehož jsme svědky v poslední době," stojí v důvodové zprávě k návrhu.

Kriticky se k návrhu vyjádřil předseda Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD). "Členství v NATO a EU pokládám za základní pilíř naší bezpečnosti. Jakékoli zpochybňování našeho členství či dokonce snaha o vystoupení z těchto organizací je podle mého názoru obrovský hazard," sdělil.

KSČM již dříve oznámila, že chce kampaně pro říjnové senátní a krajské volby využít k šíření petice, k jejímž požadavkům patří referendum o vystoupení ČR z NATO a zákaz případného vyslání českých vojáků na hranice s Ruskem.

Návrh komunistů nejprve dostane k posouzení vláda. K projednání na plénu Sněmovny se dostane až na některé z dalších schůzí Sněmovny. Ve Sněmovně už je návrh ústavního zákona o referendu o vystoupení z EU, který loni v říjnu předložili poslanci Úsvitu. K jeho projednání se Sněmovna nedostala.