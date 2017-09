KSČM žádá Pilného, aby odvolal šéfa Finanční správy. I kvůli kauze FAU

KSČM vyzvala ministra financí Ivana Pilného (ANO), aby odvolal z funkce šéfa Finanční správy Martina Janečka. Místopředseda KSČM Jiří Dolejš dnes před novináři požadavek zdůvodnil rozhodnutími soudů z poslední doby, podle nichž v některých případech vybírala správa vyšší daně, než k čemu byla oprávněna.

Pilný výzvu k odvolání Janečka odmítl, procento chyb je podle něj velmi malé.

Dolejš připomněl případ firmy FAU, které Finanční správa vyměřila nedoplatek na DPH zhruba 218 milionů korun, Krajský soud v Ostravě ale zajišťovací příkazy na vyměřenou daň zrušil. Zmínil také případ obce Střelské Hoštice, ve kterém Nejvyšší správní soud rozhodl, že Finanční správa vyměřila vyšší daň z nemovitosti, než měla.

"Z toho vyplývá jedna zásadní věc, a to že Finanční správa zde překračovala rámec zákona. Pokud opakovaně a systematicky vybírala více daní, než měla, v zrychleném jednání, pak opakovaně postupovala neoprávněně," řekl Dolejš. "Je logické, že tak musela způsobit škodu jak firmám, tak i obcím. A ti postižení mohou nyní jít do soudních pří," doplnil.

"Je to nepřijatelné, je to poškozování daňových poplatníků. V případě obcí to zasahuje do jejich rozpočtů, v případě firem to může mít dopad i na jejich zaměstnance," řekl Dolejš. Podle něj to ukazuje na nekvalitní práci Finanční správy, za kterou je zodpovědný její šéf. Vyzval proto Pilného k odvolání Janečka.

Ministr financí výzvu odmítl. "Vzhledem k počtu zajišťovacích příkazů a k tomu nepatrnému procentu (firmami) vyhraných sporů nemám důvod pana ředitele odvolávat," řekl novinářům. "Nechci říct, že tam nejsou nějaké excesy, tohle by se určitě stávat nemělo. Ale ten systém jako takový je správný," doplnil v reakci na některé chyby, jichž se Finanční správa dopustila.

Pilný také kritizoval napadání Finanční správy. "Myslím, že ten útok na finanční úřady, který teď probíhá, je kontraproduktivní. Ti lidé odvádějí svoji práci, díky nim se dostávají do státního rozpočtu desítky miliard, které lze potom použít," řekl.

Poslanec KSČM Stanislav Grospič v souvislosti s výzvou na odvolání Janečka doporučil, aby strany zvážily zavedení hmotné odpovědnosti státních úředníků za škody způsobené jejich konáním.