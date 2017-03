Kuba má smůlu. Česká nemá zájem o lék, kterým země chtěla splácet dluh

Česko nemá zájem o kubánský lék pro pacienty s cukrovkou, kterým chtěla Kuba splácet dluh, jenž vůči ČR má. ČTK to řekl ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD), který o možnosti v únoru jednal na Kubě. Lék nemá registraci v EU a podle Ludvíka mu chybí i srovnání s existujícími preparáty. Naopak zájem o dodávky na Kubu mají některé české zdravotnické firmy, které byly součástí únorové delegace.

Lék Heberprot-P se používá při léčbě takzvané diabetické nohy, kdy pacientům hrozí amputace. Slovenská média nedávno informovala o tom, že Slovensko se rozhodlo lék z Kuby nabídnout svým pacientům. Dodávka by rovněž měla být součástí vyrovnání dluhu z minulosti.

"Když jsem se na místě seznámil se situací, rozhodl jsem se, že budeme opatrnější," řekl Ludvík. Podle něj lék několik let čeká na registraci v EU. Aby mohl být používán v české klinické praxi, musela by kubánská strana podle mluvčí lékového ústavu Lucie Přinesdomové doložit veškeré informace týkající se jakosti, účinnosti a bezpečnosti daného léčivého přípravku v souladu s českou, respektive unijní legislativou. Požadovanou dokumentaci ale Kuba nedodala.

"Tuším, že chybí třetí fáze klinického zkoušení, a navíc tam není srovnání s existujícími preparáty. Mně se moc nechtělo jít do situace, kdy budou Češi tak trochu pokusní králíci," doplnil Ludvík. Jinou nabídku na splacení dluhu, která by se týkala dodávek ve zdravotnictví, česká strana nedostala. Kubánský dluh ke konci roku 2015 činil v civilních úvěrech přes 6,9 miliardy korun.

Na Kubu pojede v druhé polovině března ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). I když se v minulosti hovořilo o tom, že by dluh mohl být splácen prostřednictvím dodávek rumu, Jurečka o této možnosti jednat nehodlá. "Toto není téma, které by tam řešil ministr zemědělství. Tato témata řeší ministerstvo zahraničí, případně průmyslu a obchodu a ministerstvo financí. Nemám v plánu toto téma tam otvírat," řekl. S ministrem by ale na Kubu zástupci financí jet měli, dodala mluvčí ministerstva zemědělství Markéta Ježková. "Konkrétní informace včetně případného seznamu nabízených položek, pokud bude část dluhu řešena touto formou, jsou v tuto chvíli předčasné," dodala mluvčí.

Součástí delegace, která s Ludvíkem navštívila Kubu, byli zástupci českých zdravotnických firem, kteří by měli o obchod s Kubou zájem.

Firma Linet, která v minulosti přes Kubu dodávala lůžka do Venezuely, by se ráda podílela na obnově vybavení kubánských nemocnic. "Kuba je trh, který se bude rozvíjet. Jsem přesvědčen, že Linet má své místo ve vývoji kubánského zdravotnictví," řekl ČTK obchodní ředitel Linet Petr Foit. Kuba má podle něj 34.000 lůžek, česká firma by na trh ráda dodala mnoho svých výrobků. Dojednání kontraktu ale podle Foita může trvat minimálně rok.

Kubánská strana podle zástupců firmy Ella-CS projevila zájem i o dodávky stentů pro trávicí systém, které královéhradecká firma vyrábí. "Kuba je pro nás zajímavá, protože tam studuje nebo se specializuje řada lékařů z Latinské Ameriky, kteří by přišli do kontaktu s našimi výrobky," řekla Iva Tobiášková, produktová specialistka pro Latinskou Ameriku. O konkrétních dodávkách firma s kubánskou stranou nejednala. "O náš konkrétní výrobek na Kubě je zájem, ale ukáže se, jak je skutečný," dodala.

