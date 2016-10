Kuchař: Z kapra lze připravit jakékoliv jídlo, jen ho ochutit

Modrá (Uherskohradišťsko) - Rybí tlačenku, klobásy, škvarky, paštiky, saláty i polévku dnes ochutnávali návštěvníci expozice Živá voda v Modré na Uherskohradišťsku. Rybí speciality připravil Michal Zelenka z Mladé Vožice u Tábora, který propaguje jídla ze sladkovodních ryb, zejména kapra. Z něj se dá podle Zelenky udělat cokoliv, jde jen o to ho správně ochutit, řekl dnes Zelenka.

"Kapr se dá zpracovat jakkoliv, je to stejné jako s jiným masem. Je to částečně řeznická výroba, akorát je to rybí maso, jde o to to dobře dochutit," uvedl Zelenka. Na odbyt jdou podle něj většinou nejvíce kapří hranolky, lidé mohli ochutnat například i kapří lančmít.

"Dnes všichni dbají na zdravou stravu, tohle je vše z čerstvých ryb. Je to naše domácí surovina, lepší než přivezené zmražené ryby, které se tady rozmrazují a dělají se z toho další výrobky," uvedl Zelenka, podle kterého se kvalitní sladkovodní ryby nebo výrobky z nich dají sehnat například na farmářských trzích. "Vzniká i dost rybáren ve větších městech, někde u rybářů na sádkách lze koupit rybu, jde je koupit po celý rok i mimo období výlovů," uvedl.

Zelenka také propaguje výrobky jihočeské fakulty rybářství a ochrany vod, které vznikly v rámci výzkumu masa sladkovodních ryb. "Něco dělám doma sám, hodně to dělá moje koření, které jsem si nechal namíchat. To marinování dává rybám úplně jinou chuť," uvedl Zelenka, který chce zkusit připravit například matesy či zavináče a další jídla z kapra.