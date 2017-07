Kulhánek: Při jednání s Macronem či Merkelovou by se mi kolena netřásla

/ROZHOVOR/ Bývalý šéf mladoboleslavské Škoda Auto Vratislav Kulhánek na první pohled v sobě nezapře sportovce – opálený, vzpřímený, sršící energií. Hrával závodně volejbal, běhal maraton a baví ho tenis. Není divu, že dnes ho hodně trápí, že děti tráví většinu času v lenoškách u počítačů, tabletů a mobilů. „Co ale mají dělat, když hřišť je málo, jsou daleko, za plotem a za peníze?“ říká rozhněvaně a přiznává, že prezidentskou kandidaturu chce využít i k propagaci budování hracích plácků všude, kde to jen trochu půjde. Má ovšem i vyšší cíle, například zvýšit kredit a vliv České republiky v Evropské unii.

Jste zdravý spokojený důchodce. Co vás přimělo pustit se do prezidentského dobrodružství?

Každý chlap, který má za sebou poměrně slušnou profesní dráhu, dojde do bodu, kdy chce něco udělat ve veřejném prostoru. Říkal jsem si, že teď je vhodná doba pokusit se životní pouť završit třeba tou nejvyšší funkcí. Možná i proto, že ji vnímám jako nadstranickou, apolitickou. Politice jsem se totiž poměrně úspěšně celý život vyhýbal.

To je možná váš největší problém. Když jste kandidaturu ohlásil, hned se objevily reakce, že politický no name přece nemůže stát v čele státu.

Republiku vede vláda, nikoli prezident. A kontrolní roli vůči ní má parlament. To jsou základní sloupy řízení státu. Prezident může leccos ovlivnit, ale rozhodovací pravomoc je na vládě, sněmovně a Senátu. A být v Česku politický no name je podle mě spíš výhoda, byť zajisté nejsem politikou nepolíbený, jako šéf velkého průmyslového podniku jsem se setkával s mnoha politiky. Pochopitelně si nemyslím, že je možné stát řídit jako firmu, ale mám dost životních zkušeností, abych si s tou funkcí dokázal poradit.

Říkal jste, že prezident může hlavně ovlivňovat atmosféru v zemi. Čím?

Především svým chováním, osobním přístupem a vystupováním. Když představujete slušnost, zprostředkovaně ji přenášíte i mezi lidi.

Neznamená slušnost v dnešním zhrublém světě slabost?

To si nemyslím. Slušnost se někdy dokáže s neslušností vypořádat velice tvrdě. A u mě je to životní přístup, vždy jsem se snažil být slušný člověk, ale nemyslím, že by mě kdokoli podezíral ze slabosti. U toho hodlám vydržet. Chtěl bych vystupovat jako první z mnoha, ne být nějaký báťuška car, který ční nad lidmi.

V souboji se asi budete muset vymezit vůči současné hlavě státu, neboť lidé se budou určitě ptát, co byste dělal jinak?

Nehodlám se vymezovat. Lidé sami dobře vidí, co Miloš Zeman dělá špatně. Chci vést pozitivní kampaň.

Jako kandidáta si vás vybrala Občanská demokratická aliance miliardáře Pavla Sehnala. Proč jste kývl právě jemu?

ODA si stále spojuji s lidmi, jichž si vážím, jako například s Danielem Kroupou.

To ovšem byla vskutku jiná ODA.

Zatím jde o nový subjekt. Jeho program je kvalitní. Když jsem šel do hloubky těch tezí, mají hlavu a patu. Ani o nové ODA tedy nemůžu říct nic špatného.

Bylo pro vás důležité, že vám nabídla financování kampaně a sbírání podpisů?

Určitě. Rozhodně bych neběhal někde po sponzorech a nedával individuálně dohromady 50 milionů. To bych jim byl nepřímo zavázán. Straně zavázán být nemohu, protože v okamžiku zvolení prezidentem bych se stal nadstranickým.

Přivítal byste podporu i odjinud?

Říkal jsem panu Sehnalovi, že by bylo dobré promluvit i s dalšími stranami, například KDU-ČSL a Starosty. Proti mysli by mi nebylo ani ANO či ODS. Programy těchto stran jsou dost podobné a netajím se tím, že jsem minule volil Babišovo ANO a nyní se chystám podpořit ODS, jmenovitě paní Černochovou.

Jako šéf Škoda Auto jste byl zvyklý řídit velký kolektiv, domlouvat mi-liardové obchody, ale neroztřásla by se vám kolena, kdybyste měl jet do Bruselu a jednat s Emmanuelem Macronem nebo Angelou Merkelovou?

Nedovedete si představit, jak pevná kolena bych měl v tomto případě. Z autorit strach opravdu nemám. Zvlášť po Macronově prohlášení, že Česko bere Evropskou unii jako supermarket. Něco tak drzého už jsem dlouho neslyšel. Pokud bych ho ve srovnatelné funkci někdy potkal, naplno bych mu to řekl.

Co konkrétně?

Vážený pane, podívejte se na příjmy francouzských podniků z toho, co mají v České republice. A na to, co z evropských dotací se využilo ke skutečnému prospěchu Česka. Soustřeďte svoji pozornost na předpisy Evropské komise, které díky různým omezením oslabily postavení naší země. Teprve pak mi povídejte něco o supermarketu. A řekl bych mu to v češtině, aby mu to přeložili. V obchodním styku samozřejmě používám angličtinu nebo němčinu, ale tady bych mluvil jen česky.

Podle vás by čeští politici měli v Bruselu vyjednávat důrazněji a sebevědoměji?

Nepoměrně. Stačí se podívat, jaké výjimky a výhody si – na rozdíl od nás – vyjednaly ostatní země. My jsme skoro na všechno jen pasivně kývali. A když jsme se někdy postavili ostře proti, tak to bylo u nějaké marginální věci, která všechny akorát postavila vůči nám do opozice, ale Česku to nijak zvlášť nepomohlo. Naše vlády od roku 2004 zdaleka neuchopily možnosti, které Česká republika mohla využít k vybudování dobré pozice. My přece nejsme žádná malá země.

Měli bychom i dál využívat visegrádskou čtyřku jako silné středoevropské uskupení, nebo se spíš spojovat účelově s různými státy podle nastolené agendy?

Musí se to kombinovat, ale V4 bych rozhodně podporoval. I v ní bych prosazoval vůdčí roli České republiky. Stačí se podívat na Slovensko, které je o polovinu menší, ale premiér Fico je daleko viditelnější než naši politici.

Nepochybně byste se vyjadřoval i ke vztahu s Ruskem, konkrétně k ekonomickým sankcím, které byly nedávno prodlouženy. Co si o nich myslíte?

Drahná léta jsem přesvědčen, že sankce k ničemu nevedou. K čemu byly sankce proti Severní Koreji? Jen k tomu, že se chová stále agresivněji. Sankce proti Íránu vedly akorát k tomu, že byla dražší nafta. To neznamená, že bychom si neměli klást otázky, zda se Rusko vůči Ukrajině zachovalo korektně. Vím o několika převratech, které byly podporované jinou velmocí, avšak taktně se přecházejí. Politika by měla být vyvážená na obě strany, na Východ i na Západ. Kritičtější pohled mám na Čínu, která nám ekonomicky nic významného, kromě nákupu několika atraktivních akvizic, nepřináší.

Na spadnutí je ale skutečně velký kontrakt – prodej Škody Transportation čínské společnosti CRRC. Máme tomu tleskat, nebo se obávat?

Nechci moc tleskat nákupu fungujících firem, to naší zemi nepřináší nic, možná trochu větší exportní možnosti na čínském trhu, což je nesporně zajímavá oblast. Opatrnost je ale určitě namístě. Čína je velmoc velmocí, USA i Rusko jsou vůči ní pětinové země. Každá velmoc si především zajišťuje a prosazuje svoje zájmy. S Čínou samozřejmě máme spolupracovat a obchodovat, minimálně na bázi rovnocennosti, ale spíš výhodnosti pro Česko.

To se dá s obrem jako Čína?

Vyjednat se dá vždycky všechno. Je to jen otázka způsobu a toho, co máme schovaného v rukávu.

Má toho v něm Česká republika dost?

Myslím, že ano. Právě vůči mimoevropským zemím se dá dobře „obchodovat“ se strategickou polohou naší republiky, což se neděje. My jsme hodně vnadná nevěsta. Špatné dopravní spojení a rozbité silnice jsou věci řešitelné, ale všechno musí mít nějakou koncepci a cíl. Nevím, v čem by mohla být naše slabina.

A nestane se jí nestabilní povolební situace? Zatím to vypadá, že se silným hnutím ANO nikdo nebude chtít jít do vlády a ocitnout se tak v roli koaličního statisty.

Možné to je. Pokud ale ANO volby vyhraje, podle mě se jeho rétorika hodně změní. A tím se promění i přístup všech ostatních. Je ale pravda, že složit koalici z tak různorodých stran bude obrovský problém. A může to dopadnout jako v Itálii, kde se svého času vláda měnila každé tři neděle.

Toho se právě obávám.

Co by se ale stalo? Země jede dál.

Chcete říct, že politici na její chod až takový vliv nemají?

Když jsem byl ředitelem Škodovky, přijímal jsem politiky na návštěvu, ale jinak jsem je vůbec nepotřeboval – a většina průmyslu je na tom stejně. Když bude dobře fungovat moc soudní a policie, tak by se nic nedělo.

Firmy nepotřebují dobré zákony, nižší cenu práce, stabilní daňové prostředí, kvalitní dopravní infrastrukturu nebo pružnější vzdělávací soustavu?

O tom, že se musí něco podniknout se vzdělávací soustavou, mluvím dvacet let. Nevedlo to k ničemu. Jestli se teď přemýšlí o přístupu k učňovskému školství, tak už je pozdě. Odborníci odcházejí do důchodu, průměrný věk seřizovačů a nástrojařů je 60 let.

To je ale velký malér. Kdo to vyřeší?

Zaplať pánbůh, něco už řeší moudré firmy, politici s tím udělají pramálo. Maximálně mohou dát daňový prostor firmám, aby provozovaly učňovské školství k všeobecnému prospěchu. Samozřejmě se dá udělat plno pozitivních věcí, ale nebudeme-li mít půl roku vládu, vůbec nic se nestane.

Co je zapotřebí k tomu, aby se z místní firmy stal velký podnik s mezinárodním přesahem?

Neskutečně moc práce a vůle. Klasickým příkladem je Zbyněk Frolík. Začínal s prodejem růží a teď je to člověk, který v segmentu nemocničních lůžek ovládá 60 procent světového trhu. Dřel a dřel, nestaral se o nic jiného než o práci a uměl fungovat s lidmi. Nedávno jsem si povídal s jeho paní a ona mi říkala, že byli se Zbyňkem na baráku a myli okna. Když jsem projevil údiv, opáčila, proč by neměli mýt okna? Prostě jsou to lidé, kteří umějí vzít za práci. Nežijí v nějakém skleníku, ale dýchají s fabrikou, s výrobou, rozumí si s dělníky a inženýry dole.

Máte pravdu, podobný je i příběh Dalibora Dědka, který bere zaměstnance jako širší rodinu.

Tak se chovají všichni tito úspěšní podnikatelé, Dalibor Dědek v Jablotronu, Vlasta Bříza v Koh-i-nooru. To je cesta k úspěchu. Koneckonců i já jsem se – byť nikoli z pozice majitele, ale manažera – dostal nahoru stupínek po stupínku.

A když jste pak na vrcholu, co je důležité?

Musíte znát svůj obor, být jazykově způsobilý a vědět, čeho chcete dosáhnout. Je důležité dbát na strategii win-win. Nemůžete partnera tlačit do kouta. Řeknu vám jednu příhodu z mého působení v Motoru, kde jsem měl pod sebou i prodej. Dělali jsme fantastické karburátory do sekaček, tak jsme vzal ten nejlepší a vedle toho jeden starý, aby obchodní partner viděl, jaký jsme udělali pokrok. Přijel jsem na místo, ukázal šéfovi nákupu oba vzorky, řekl jsem mu ceny a on ihned opáčil, že bere ten původní. Nechápal jsem, proč si nevybral špičkový výrobek, a on mi řekl, že ten starý už od pohledu vypadá spolehlivě, má za sebou praxi a on nepotřebuje do sekačky špičku, ale funkční karburátor za dobrou cenu. A bylo. Znát trh je tedy klíčové. Zákazníci stojí o to, aby finální produkt byl výjimečný, ale díly musejí být spolehlivé, kvalitní a levné.

Jste představitelem klasické hmatatelné výroby. Co říkáte na masivní přesun lidstva od pásů na virtuální síť?

Auto ze sítě nevypadne, to musí být hmotné. Virtuální jsou jen informace, kterých je přebytek, svět je z nich zblblý a masivně se s nimi manipuluje. Měli bychom s nimi umět lépe zacházet, třídit je. Vzpomínám na Jana Wericha a jeho Baladu z hadrů. Tam v jedné části říká, že se svět výrazně prokrátil. Když dřív jeden král řekl druhému, že je vůl, tak to trvalo. Teď udělá crr a panovník to ví dřív, než mu to řeknou. Přes informatiku je svět strašně zranitelný, víc nikdy nebyl.

Vnímáte jako hrozbu i postupující robotizaci, automatizaci, možná umělou inteligenci, zkrátka fakt, že člověk jako pracovní síla bude za pár let k nepotřebě?

Jistě, to může vést k obrovské frustraci a rozvoji násilí.

Je na to lidstvo, nebo minimálně Evropa, připraveno?

V okamžiku, kdy byl vynalezen první počítač, lidstvo nad sebou ztratilo vládu a pracuje na svém sebezničení.

S tím tedy příliš pozitivní kampaň neuděláte…

Moment. Vezměte si třeba urychlovač v CERNu. To je experiment, který může mít nedozírné následky. Nikdo neví, co může přinést. Dřív vědci potřebovali na nějaký výpočet půl roku, dnes jim stačí desetina vteřiny, čímž se jejich potenciál obrovsky zvětšuje. Teď přemýšlejí, jak vyrobit nového člověka, naklonovat ho. To jsou nebezpečné věci. Nemohu odsuzovat Průmysl 4.0, ale vždy budu zastávat názor, že lidé potřebují práci. Díky ní se z opice stali člověkem.

Profesor Miroslav Bárta na semináři o společenské smlouvě uvedl, že jednou z cest k záchraně může být pěstování komunitního života, kde mobily nahradí sousedské povídání a boj každého s každým přátelská blízkost.

Bylo by to hezké, ale je to jen iluze – právě kvůli tomu obrovskému množství informací, které se vám vecpou do života, ať chcete, nebo ne. Druhá věc je, že každá civilizace dojela na svou změkčilost a převzala ji ta primitivnější, ale silnější.

A je tu i teorie kataklyzmatu, která říká, že když je lidí moc, přijde nějaká katastrofa, která jejich počet zredukuje. Nejdřív to byly morové rány, pak války. Teď už se válčit ve velkém nedá, protože by to znamenalo likvidaci planety. Proto by měla nastoupit lidská moudrost, ale když se tak rozhlédnu po Evropě, tak nevím…