Kupujete auto z ciziny? Už nemusíte na dovozovou STK

Nenápadná změna v zákoně připraví provozovatele STK o část zisků. Všichni řidiči by se ale měli připravit na delší kontrolu, začnou se fotit i emise.

Stanice technické kontroly. Ilustrační foto. Foto: Deník

Uvažujete o dovozu auta z ciziny? Vaše peněženka napříště ušetří 1500 až 3000 korun. Tolik většinou stojí takzvaná dovozová STK, kterou až dosud museli majitelé dovezených ojetin absolvovat. To od května odpadne. Důvodem je novela zákona o STK, která sladí české právo s pravidly EU.

V roce 2016 bylo do Česka dovezeno ze zahraničí 164 422 automobilů. „Částka, kterou čeští řidiči ušetří při minimální ceně za prohlídku 1500 Kč, se tak blíží k hranici čtvrt miliardy korun," potvrdil pro Deník prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček. „Současná úprava přináší konečně pozitivum českému řidiči ze sjednocování legislativy EU, kterou navíc motoristé pocítí ve vlastní peněžence," chválí si Šťovíček.

Hlavním úkolem tzv. dovozové STK bylo ověření shody mezi doklady a vozidlem a vystavení podkladů pro úředníka, který na jejich základě může zapsat vozidlo do českého registru. Povinnost ovšem zůstává u tzv. evidenční kontroly, kterou nadále budou muset lidé s dovezenou ojetinou absolvovat na české STK. Cena tohoto úkonu ale většinou nepřevyšuje tisíc korun.

„STK přijdou o část příjmů, ale myslím, že pro samotné řidiče je to ku prospěchu věci," řekl Deníku předseda Profesní komory STK Michal Cuc.

V novém zákoně jsou ale i jiné zajímavé změny. Auto půjde od května nahlásit na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností, zatímco teď to lze jen v místě trvalého bydliště nebo sídla firmy. „Velkou změnou je i to, že i emisní kontrola se propojí s registrem STK," popisuje Cuc.

Stejně jako na technické se budou auta i na emisní kontrole fotit. Teď zpravidla vznikne šest fotek na STK (fotí se auto, tachometr, VIN kód atd.) a obdobných šest fotek bude i z emisí. „Znamená to dalších pět až deset minut zdržení," připouští Michal Cuc s tím, že kvůli nákupu kamer mohou někteří provozovatelé emisní testy i mírně zdražit.

Jednou ze snah ministerstva dopravy bylo to, aby se počet „estékáček" v ČR zvýšil. Nyní o vzniku STK rozhodují také kraje, které přidělují licence. Nově však kraj bude moci přidělit novou licenci tehdy, pokud je kapacita existujících STK na daném území naplněna jen z 80 procent. Budou se navíc poměřovat čísla z registru aut a data z informačního systému STK. V reálu podle odborníků příliš nových STK nevznikne. To kritizoval i ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Původní návrh zákona o STK, který odeslal do sněmovny, byl totiž ambicióznější. Rozvolnění počtu STK se ale stávající provozovatelé bránili.

S novelou a zjednodušením dovozu ojetin je relativně „smířen" i Svaz dovozců automobilů (SDA), který trvale upozorňuje na stárnutí motoparku v ČR. Loni se průměrné stáří aut zvýšilo ze 14,33 na 14,48 roku, a to i kvůli ojetinám, jichž se meziročně dovezlo o deset procent více.

„Akceptujeme skutečnost, že ministerstvo dopravy pouze implementuje povinnosti stanovené EU," uzavírá tajemník SDA Josef Pokorný.