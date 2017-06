Kvůli Opencard Praha exprimátora Béma k soudu nepožene

Návrh opozičních pirátů, aby Praha podala žalobu na někdejšího primátora Pavla Béma (ODS) či na radní z jeho éry, neuspěl. Ve čtvrtek pražští radní rozhodli, že žalobu, jež města souviset s rolí předních politiků při zavádění karty opencard, město nepodá. Vycházeli při tom z právních analýz hovořících o tom, žaloba by neměla šanci uspět – nedokázala by soudu předložit dostatek důkazů – a městu by tedy nepřinesla nic kromě vysokých výdajů. Soudní spor by byl předem prohraný, prohlásila primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

V iniciativě žaloby proti Bémovi se hodně angažoval opoziční zastupitel a právník Jakub Michálek. Podle něj se současné vedení Prahy postavilo k záležitosti liknavě a argumenty o údajně nulových šancích žaloby mají jen zakrýt nedostatek vůle. Piráti jsou prý proto připravení podat žalobu na aktuální pražskou garnituru kvůli „neochotě nebo neschopnosti vymáhat škody při správě cizího majetku". ČTĚTE TAKÉ: Praha Béma žalovat nebude. Kdo zaplatí Opencard? Krnáčová: Díváme se dopředu a proto jsme zavedli Lítačku Primátorka Adriana Krnáčová ale označuje kritiku Pirátů za lichou: „Podle stanovisek dvou renomovaných právních kanceláří by ta žaloba neměla naději na úspěch. Mohli bychom se zachovat populisticky a žalobu podat, přestože by byl výsledek předem jasný. Tím bychom město připravili o mnoho milionů korun a v podstatě bychom se zachovali stejně jako ti, kdo ho v minulosti rozkrádali," řekla primátorka. „Jsme první radou, která dokázala vyřešit ten téměř dvoumiliardový tunel jménem Opencard, což se nikomu z předchozích primátorů nepovedlo. Díváme se dopředu a proto jsme zavedli Lítačku, která je levná a chceme ji dál rozvíjet." – prohlásila Krnáčová a upozornila, že když by byla byť minimální šance na úspěch, tak by byla tou první, kdo požene Béma před soud kvůli nevýhodným, zhruba deset let starým smlouvám s firmou Haguess. „Nehodlám ale z městských peněz platit předvolební kampaň Pirátů. Pan Michálek má právní vzdělání a jistě ví, jaká je realita, ale přesto by město uvrtal do předem prohraného soudního sporu."

Autor: Jan Prokeš