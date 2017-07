Kvůli suchu hrozí na jihovýchodě Česka požáry, vláha přijde v pondělí

Na jihu Moravy a východě Vysočiny nadále hrozí zvýšené nebezpečí vzniku a šíření požárů. Lidé by proto neměli rozdělávat v přírodě oheň či odhazovat nedopalky cigaret na zem. Dnes na to upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Situace by se podle meteorologů mohla zlepšit v pondělí.

dnes 12:28 SDÍLEJ:

Výstraha meteorologů se týká okresů Třebíč, Břeclav a Znojmo. Během pátečních přeháněk v těchto oblastech napršelo jen do dvou milimetrů srážek a přetrvávající sucho je spolu s vysokými teplotami příznivé pro vznik a šíření požárů. ČTĚTE TAKÉ: Česku hrozí sucho, nepomohly ani přívaly sněhu. Kde jsou největší problémy? Meteorologové předpokládají, že ke zmírnění rizika požárů by mohlo dojít v pondělí, kdy přes Česko bude přecházet zvlněná studená fronta. „Na frontě a za ní jsou očekávány přeháňky nebo bouřky, provázené vyššími srážkovými úhrny, a za frontou se očekává výraznější a dlouhodobější ochlazení,“ uvedl ČHMÚ.

Autor: ČTK