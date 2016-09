Kvůli teplému a suchému počasí hrozí v části Česka požáry

Praha - Kvůli nadprůměrně teplému počasí bez srážek hrozí v Česku požáry, zejména v Praze a okolí, východních Čechách a na jižní Moravě. Lidé by proto neměli vypalovat trávu a rozdělávat oheň v přírodě. Riziko se sníží až o víkendu s příchodem místních přeháněk a občasného deště. Vyplývá to z informací, které poskytl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Požár lesa. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Jan Charvát

Výstraha s nízkým stupněm nebezpečí platí od středy do sobotního večera v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, Praze a okresech Praha-západ, Praha-východ, Kolín, Nymburk a Kutná Hora. Až do nedělního večera bude riziko požárů podle meteorologů trvat v Jihomoravském kraji, na Uherskohradišťsku, Zlínsku, Kroměřížsku, Přerovsku a Prostějovsku. Až do závěru víkendu hrozí požáry také na Jihlavsku, Třebíčsku, Havlíčkobrodsku a Žďársku.

Meterologové varovali před požáry v září

Lidé by v těchto oblastech neměli vypalovat trávu, v přírodě by neměli rozdělávat oheň, používat přenosné vařiče a odhazovat cigaretové nedopalky. Je také třeba řídit se místními vyhláškami a zákazy, které mohou úřady v případech sucha a nebezpečí vzniku požárů vydat.

Před nebezpečím vzniku požárů meteorologové varovali naposledy v polovině září. Výstraha tehdy platila na většině území Česka zejména v nižších polohách, v Praze byla dokonce s vysokým stupněm nebezpečí.

