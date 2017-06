Lajdáci. Ročně vymře jedno město

Češi kašlou na prevenci. Platí to hlavně pro muže. Pravidelným prohlídkám u lékaře se vyhýbají dokonce tři čtvrtiny z nich. Výsledek: na choroby, kterým by se dalo snadno předejít, zemře zbytečně až 43 tisíc lidí ročně. To je okresní město.

Rakovina varlat je chorobou starých mužů. Dvacetiletého mladíka, který navíc vrcholově sportuje, se nic z toho netýká. Přesně tak se k prevenci stavěl český biatlonista Petr Koukal. Jenomže pak mu lékaři našli nádor. „Naštěstí včas. Jedno varle mi sice odstranili, ale s druhým můžu dál normálně fungovat," popisuje svou zkušenost šampion. Jeho případ je ale spíš ojedinělý. Tři čtvrtiny Čechů na preventivní prohlídky vůbec nechodí. A co víc, polovina z nich svaluje vinu na svého ošetřujícího lékaře, který je prý o nutnosti prohlídek dost neinformuje. Vyplynulo to z průzkumu, který si nechala zpracovat společnost Sanofi. ČTĚTE TAKÉ: Sehnat práci? Nyní je to v Česku nejsnadnější za poslední dvě desetiletí Jenomže podle odborníků má takové chování fatální následky. „Lidé umírají na nemoci, kterým se dalo snadno předejít. Ročně tak zemře kolem 43 tisíc osob, což je asi čtyřicet procent všech zesnulých," připomíná Tomáš Doležal z Institutu pro zdravotní ekonomiku. V jiných evropských zemích je podle něj toto skóre o deset procentních bodů nižší. Nejčastěji přitom zabíjejí onkologické diagnózy a diabetes.

Systém navíc zbytečně přichází o miliardy. Zatímco prevence stojí jen asi půl procenta příjmů pojišťoven, což je zhruba 1,4 miliardy korun ročně, léčení následků zanedbané prevence je vyjde na desítky miliard korun. ČTĚTE TAKÉ: Paroubek dostal stopku. Krajský výbor ČSSD neschválil jeho návrat „Čím dříve jsou nádory odhaleny, tím je jejich léčba snazší a levnější. U tumorů v prvním stadiu většinou postačí operace, takže celá léčba vyjde na desítky tisíc korun. Naopak pozdní stadia rakoviny jsou velmi drahá. Vyžadují chemoterapii a radioterapii, které stojí stovky tisíc i miliony korun," potvrzuje ředitel Masarykova onkologického ústavu Jan Žaloudík. Podle přednosty Ústavu všeobecného lékařství při 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy Bohumila Seiferta by proto měli praktičtí lékaři na prevencích svých pacientů trvat. „Dostávají za to ostatně peníze. Zhruba deset procent příjmů každé ordinace tvoří právě platby za prevence," vysvětluje Seifert. Vyléčený biatlonista Petr Koukal k tomu dodává, že důležitá je také osvěta. „Lidé by se měli dozvědět, že rakovina nehrozí jen starým. Postihnout může naprosto kohokoliv," říká. Každý by měl podle něj také vědět, o co ho může choroba připravit. „S mužem většinou absolutně nehne, když mu řeknete, že ho rakovina zabije. Pokud mu ale vysvětlíte, že se bude kvůli pozdě odhalenému nádoru varlat počurávat a přijde o sex, většinou se upřímně vyděsí," uzavírá Koukal.

Autor: Veronika Rodriguez