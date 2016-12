Lang bude udělovat prověrky. Nahradí Navrátila, který pohlídá kyberprostor

Praha – Bývalý šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) Jiří Lang se má stát ředitelem Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Přesněji řečeno – větší části úřadu. Menší část se totiž odštěpí a stane se z ní Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ten bude řídit dosavadní šéf NBÚ Dušan Navrátil.

„Státní část kybernetické bezpečnosti považuji za své dítě, které letos vstoupilo do základní školy. Toto dítě bych chtěl dovést minimálně do dospělosti, nejlépe do plně produkčního věku. To je důvod, proč jsem přijal novou výzvu, která se mi naskytla," řekl Navrátil.

Podle Bohuslava Sobotky má Navrátil k řízení úřadu skvělé předpoklady, neboť se osobně zasadil o rozvoj boje s kyberkriminalitou. Zlé jazyky však tvrdí, že k dosazení Navrátila do čela nově vznikající instituce vedlo premiéra něco jiného než respekt k Navrátilovým profesním zkušenostem. A to vliv Miloše Zemana.

Kancléř bez prověrky

„Musím se ptát, jestli tu není nějaká skupina lidí, která ví, že nemůže pana prezidenta nachytat na jiné věci, tak to zkouší takto. Občas je to Mynářova prověrka, jindy Forejtovo vzdělání nebo Nejedlého podnikatelské aktivity," řekl před rokem Deníku hradní kancléř Vratislav Mynář, který vede prezidentskou kancelář už déle než tři roky bez bezpečnostní prověrky.

NBÚ ji neudělil nejen jemu, ale ani Antonínovi Murgašovi. Tohoto bývalého diplomata, nyní mluvčího strojírenské společnosti Alta, chtěl prezident jmenovat velvyslancem na Ukrajině. Kvůli chybějící prověrce však Murgaš do Kyjeva nakonec neodjel. Bývalý náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky Rostislavu Pilcovi o prověrku pro změnu přišel. S tím, že prezidentovi bude více než Navrátil vyhovovat Lang, ale mnozí nesouhlasí. „Znám Langa dlouho a dobře. Nemyslím si, že je mužem Hradu. Jestli se o Langovi dá něco říct, tak to, že není člověk nikoho. S Hradem asi nemá špatný vztah. Ale on se vždycky snažil mít dobrý vztah s každým. To k jeho profesi patřilo," vyvrací teorii bývalý člen ODS Jan Vidím, který byl od roku 1996 až do odchodu z politiky v roce 2013 členem parlamentního Výboru pro obranu a bezpečnost.

Služba státu navždy

„Je otázka, zda pan Lang odešel z čela BIS pod nějakým tlakem, nebo z vlastního rozhodnutí. Podstatné je ale to, že se pro něj našlo místo ve státní správě. Pro stát rozhodně není dobré, když lidé s takovou erudicí odcházejí do soukromých sfér. Máme s tím řadu negativních zkušeností," říká člen parlamentní komise pro kontrolu NBÚ Bohuslav Svoboda (ODS).

Do jaké míry jde o zákulisní hru, to se patrně v tuto chvíli nedozvíme. Nezbývá než počkat, zda bezpečnostní úřad pod vedením Langa změní názor na to, komu lze anebo nelze udělit bezpečnostní prověrku.

LENKA KRÁLOVÁ