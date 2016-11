Langšádlová chce odejít z vedení středočeské TOP 09

Středočeský kraj - Předsedkyně středočeské TOP 09 Helena Langšádlová chce po sedmi letech odejít z vedení krajské organizace. Na mimořádném krajském volebním sněmu, který se uskuteční počátkem února, nebude obhajovat funkci. Langšádlová to ve středu. Svůj úmysl oznámila spolustraníkům na úterním jednání krajského výboru TOP 09.

Helena Langšádlová.Foto: ČTK/ Michal Doležal

Langšádlová poukázala na rozkol, který vznikl po volbách mezi nově zvolenými středočeskými zastupiteli za TOP 09. Tři se proti vůli vedení chtějí podílet na nové koalici s ANO, STAN a ODS a jedná se o jejich vyloučení ze strany. Zbylí dva zastupitelé jsou v opozici.

Langšádlová už nebude kandidovat

„V tuto chvíli je důležité posílit ty dva kolegy, kteří jsou v zastupitelstvu, je důležité, abychom situaci zklidnili. Proto by měl být začátkem února sněm a já vzhledem k tomu, že vedu ten kraj sedm let, už nebudu kandidovat," uvedla Langšádlová. Toto rozhodnutí podle ní není reakcí na výsledek voleb, a to už z důvodu, že TOP 09 v nich byla úspěšnější než minule.

Zastupitel za TOP 09 Daniel Marek, který se má stát náměstkem hejtmanky pro kulturu, usiloval o to, aby TOP 09 měla pětičlenný klub. Oba opoziční kolegové to ale podle něj v úterý odmítli.

Členové výbor vyzvali Marka

„Není možné mít klub, kde je část členů v koalici a část v opozici," namítla Langšádlová. Členové výboru podle ní na úterním jednání naopak vyzvali Marka a další dva "rebelující" zastupitele, aby vzali zpět své podpisy pod koaliční smlouvou. „Protože je to zcela v rozporu s usnesením a vůlí krajského výboru," míní Langšádlová. Trojice ale trvá na účasti v koalici.

K ustavení politického klubu je podle jednacího řádu potřeba nejméně čtyř zastupitelů. Podle Marka se zastupitelé pro začátek mohou obejít i bez zvláštních prostor určených klubům.

Hejtmankou má být Jermanová

„Máme pozici náměstka hejtmana, který samozřejmě bude mít nějakou kancelář, nějakou sekretářku, nějaké zázemí, takže v tom počtu tří zastupitelů by to asi neměl být zásadní problém," podotkl. O tom, zda by mohli spolupracovat s nějakým jiným klubem, nechtěl spekulovat.

Koalice ANO, STAN, ODS a tří zastupitelů za TOP 09 bude mít v pětašedesátičlenném zastupitelstvu 44 hlasů. Hejtmankou má být Jaroslava Jermanová z ANO. Sociálním demokratům a komunistům, kteří v kraji dosud vládli, i části TOP 09 připadne opoziční role. Ustavující jednání zastupitelstva je svoláno na 18. listopadu.

Čtěte také: Benešovské ANO chce Jaroslavu Pokornou Jermanovou udržet v radě města