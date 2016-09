Laube kvůli zdraví skončil u policie, bude radit Chovancovi

Praha – Náměstek policejního prezidenta Zdeněk Laube v polovině září skončil ze zdravotních důvodů u policie. Dál by měl působit jako poradce ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) pro oblast bezpečnosti. Jeho nástupce vzejde z výběrového řízení, do funkce by měl nastoupit od 1. ledna 2017. Laubeho zatím ve funkci nahradí Milan Černek, který dosud byl ředitelem Útvaru speciálních činností. Policejní prezidium u tom dnes informovalo v tiskové zprávě.

Zdeněk Laube.Foto: Deník/Martin Divíšek

Laube se rozhodl ukončit služební poměr kvůli dlouhodobým zdravotním problémům. „O zdravotním stavu generála Laubeho jsem informován již několik měsíců. Jsem rád, že pan generál vyslyšel moji žádost a definitivní krok odložil až po té, co se úspěšně rozběhla Národní centrála proti organizovanému zločinu," uvedl v tiskové zprávě policejní prezident Tomáš Tuhý. Laube je označován za hlavního architekta nedávných změn v policejní struktuře, při nichž sloučením protikorupční a protimafiánské policie vznikl nový policejní útvar. Reforma vyvolala roztržku uvnitř vládní koalice. „Zdůrazňuji, že za mým krokem není třeba hledat vedlejší úmysly, i když poslední měsíce nebyly díky zbytečné politizaci systémových změn zrovna jednoduché," uvedl Laube. Chovanec dnes novinářům řekl, že věděl o jeho dlouhodobých zdravotních problémech, které se prý v poslední době prohloubily. „Byl bych nerad, kdyby z resortu odešel," řekl Chovanec. Podle něj bude mít Laube na starosti například otázky spojené s auditem národní bezpečnosti, který na vnitru vzniká. Podílet by se měl také na vzniku oddělení zaměřeného na hybridní teroristické hrozby, které má na ministerstvu fungovat od 1. ledna. U policie Laube sloužil od roku 1981. Náměstkem policejního prezidenta se stal v červnu 2014. Předtím byl pět let šéfem policejního Útvaru speciálních činností. Před rokem 1989 pracoval pro komunistickou Státní bezpečnost (StB).

Autor: ČTK