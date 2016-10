Léčba cukrovky bez inzulínu? IKEM zkouší přeprogramovat buňky

Praha - Léčit cukrovku prvního typu bude zřejmě v budoucnu možné bez podávání inzulínu. Vědci z Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) se věnují výzkumu mechanismu, kterým by bylo možné přeprogramovat buňky, které tvoří trávicí enzymy, na buňky produkující inzulín. Podle nich tato metoda dává pacientům šanci na úplné uzdravení. Informovala o tom mluvčí IKEM Veronika Velcová.

Ilustrační fotoFoto: Shutterstock

Cukrovkou prvního typu, během které postupně odumírají ve slinivce břišní buňky, v Česku trpí asi pět až deset procent diabetiků, podle IKEM zhruba 60.000 lidí. Pacienti musí brát inzulín. Když se dávka nedá přesně, hladiny cukru prudce klesnou a nemocný upadne do bezvědomí.

V IKEM toto onemocnění dlouhodobě léčí transplantací slinivky či buněk z ní, Langerhansových ostrůvků. Nemocným se po operaci začne v těle tvořit inzulin, takže ho nemusejí brát, nebo dávky výrazně omezí. Ročně zvládne nemocnice ale jen několik desítek transplantací, pacient navíc poté musí užívat léky, které oslabují jeho imunitní systém tak, aby jeho tělo neodmítlo transplantovanou tkáň.

Poslední dva roky se proto v IKEM věnují výzkumu, kdy by se k léčbě využily vlastní buňky pacienta, které by se bezpečně přeměnily na buňky produkující inzulín.

"Jsme ale teprve na začátku, na úrovni buněčného testování. V horizontu několika měsíců bychom rádi začali s testováním na zvířecích modelech, které ještě lépe ukážou, jak by vše mohlo fungovat za podmínek odpovídajících pacientům s diabetem. K prvním pacientům by se pak tato metoda léčby, pokud bude vše probíhat podle nejideálnějšího scénáře, mohla dostat v horizontu 5 let," uvedl Tomáš Koblas z Laboratoře Langerhansových ostrůvků Centra experimentální medicíny IKEM.

Pokud by se metodu podařilo uvést do praxe, léčba by trvala jen asi dva týdny. "Buňky, které původně tvořily trávicí enzymy, se dokážou rychle transformovat na buňky, které produkují inzulín. Navíc, samy si najdou i nejbližší vlásečnicové cévy, do kterých pak tento hormon mohou uvolňovat, a dokážou produkovat přesně tolik inzulínu, kolik tělo potřebuje," doplnil Koblas, který na konci září získal za tento výzkum ocenění Discovery Award za inovativní počin v oblasti biomedicíny. Ta se uděluje výzkumníkům do 40 let, kteří se zasloužili o výjimečný posun na poli výzkumu v oblasti medicíny a farmacie.