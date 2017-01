Kauza mrtvého pacienta v nymburské nemocnici: Lékaře čeká v lednu soud

Nymburk - Státní zástupe akceptoval návrh na obžalobu tří lékařů nymburské nemocnice kvůli smrti jednoho z pacientů a předal jej soudu. Ten nařídil hlavní líčení na konec ledna.

Usmrcení z nedbalosti a falšování zdravotnické dokumentace.

To jsou provinění, ze kterých se před soudem bude zpovídat primář interny nymburské nemocnice spolu s dalšími dvěma lékaři. Policisté je v říjnu obvinili z toho, že svým jednáním nepřímo zavinili smrt staršího pacienta a následně se své pochybení snažili zakrýt zfalšováním jeho zdravotní karty.

Vyšetřovatelé před koncem roku případ předali s návrhem na podání žaloby státnímu zástupci. Ten jejich návrh akceptoval a předal k nymburskému soudu. „V této věci bylo nařízeno hlavní líčení, které je naplánováno na celý den 31. ledna," řekl mluvčí soudu Jiří Nápravník.

Připomeňme, co se vlastně v nemocnici odehrálo.

Podle dostupných informací se případ pětašedesátiletého pacienta stal už loni v květnu. Do nymburské nemocnice byl převezen z Diakonie v Pátku údajně pouze kvůli potížím s nohou. Na internu ho přijal teprve devětadvacetiletý lékař. Právě on měl přehlédnout, že muž je diabetik. Pacient pak celých šest dnů údajně nedostával inzulín, přesto byl propuštěn zpět do domu s pečovatelskou službou v Pátku.

Jeho personál si ale velmi špatného zdravotního stavu klienta všiml a poslal jej zpět do nemocnice, kde následující den muž zemřel. Pochybení mladého lékaře se pokusila zakrýt lékařka interního oddělení ve spolupráci s primářem. Zjednodušeně řečeno měli sepsat novou zdravotní kartu, z níž vyplývalo, že muž při pobytu v nymburské nemocnici inzulín dostával.

Proto je mladý lékař společně s primářem obviněn z trestného činu usmrcení z nedbalosti a lékařka i primář z falšování zdravotní dokumentace. Dvěma lékařům bylo sděleno obvinění z trestného činu usmrcení z nedbalosti, za což jim hrozí až šest let za mřížemi. Dvěma lékařům bylo sděleno obvinění pro padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu.

Na případ podle našich informací upozornili policii příbuzní zemřelého muže.

Své vlastní vyšetřování vedla také nemocnice. Její jednatelka Alena Havelková od začátku případu tvrdí, že jde o medicínsky složitou kauzu a vzhledem k presumpci neviny nerozvázala s obviněnými lékaři pracovní poměr.

Ze situace není nadšeno ani vedení města. Tomu nemocnice patří a zajišťuje její chod. „V tuto chvíli mám stejné informace o konání soudu. Vyčkáme na rozhodnutí soudu," řekl Nymburskému deníku starosta Pavel Fojtík.