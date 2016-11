Lékárnická komora vyzvala Němečka k řešení propadu příjmů veřejných lékáren

Benešov - Česká lékárnická komora (ČLeK) vyzvala ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka (ČSSD) a ředitele zdravotních pojišťoven, aby urychleně řešili několikaletý propad příjmů veřejných lékáren. Mělo by být také změněno odměňování lékárenské péče tak, aby kombinovalo formu pevné částky a marže, a zajištěna dostupnost léčiv pro pacienty. Usnesli se na tom delegáti dvoudenního nevolebního sjezdu v Benešově, řekl po jeho skončení prezident komory Lubomír Chudoba.

Prezident lékárnické komory Lubomír Chudoba.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

"Za poslední tři roky došlo k propadu, co se týče sortimentu veřejných lékáren, v řádu pěti šesti miliard korun. My jsme navrhovali nějakou kompenzaci, která by byla v rámci třetiny nebo poloviny této částky," uvedl Chudoba. Ministerstvo a pojišťovny podle něj poukazují na nárůst nákladů na léky v nemocnicích. Komora však chce oddělit financování léků v nemocnicích, lůžkových zařízeních a veřejných lékárnách.

"Největší problémy mají venkovské lékárny. Na sjezdu byli kolegové a kolegyně ze všech regionů a ty venkovské lékárny opravdu melou z posledního. Potřebujeme okamžité řešení, aby tam tyto lékárny zůstaly, protože je v regionech nikdo nenahradí," podotkl Chudoba.

Lékárníci chtějí také oslovit jednotlivé krajské samosprávy kvůli zajištění a financování lékárenské péče o státních svátcích. Důvodem je skutečnost, že jsou nyní o svátcích zavřena velká nákupní centra, kde fungují také lékárny. Zároveň chtějí lékárníci podobně jako lékaři požadovat individuální přístup v rámci elektronické evidence tržeb.

Představenstvo komory by mělo připravit návrh na regulaci sítě lékáren a pracovat na projektech, které posílí zdravotnickou roli lékárníka. Dalším úkolem, který dostalo od delegátů sjezdu, je docílit prodloužení platnosti lékařského předpisu zejména pro chronické pacienty.

Česká lékárnická komora vznikla v roce 1991. Členy mohou být všichni absolventi oboru farmacie na příslušné fakultě v tuzemsku nebo v zahraničí. Pro farmaceuty pracující v lékárnách v České republice je členství povinné.