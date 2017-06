Lenka Bradáčová: Nakládání s odposlechy Zadeha provázel exces

Zařazení odposlechů mezi obviněným a obhájcem v případu česko-íránského podnikatele Shahrama Abdullaha Zadeha souzeného pro daňové úniky do důkazního materiálu byl exces konkrétních lidí. Myslí si to pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Za systémovou chybu tuto záležitost ale nepokládá.

"To je jistě chyba a je to exces, to je nepřípustné," řekla Bradáčová v dnešních Otázkách Václava Moravce České televize. Trestní řád použití odposlechů mezi obviněným a obhájcem zakazuje, mají být vymazány. Bradáčová uvedla, že za svou devatenáctiletou praxi se s takovým přestoupením zákona setkala poprvé.

Případ ale podrobněji rozebírat nechtěla. Věnuje se mu olomoucké vrchní státní zastupitelství a Bradáčová neměla možnost se s ním blíž seznámit.

Záležitosti s nakládáním se Zadehovými odposlechy se věnují na podnět i příslušné sněmovní komise. Předseda komise pro kontrolu používání odposlechů Daniel Korte (TOP 09) je přesvědčen o tom, že pochybila policie i dozorující státní zástupce. Ze lži nedávno obvinil Nejvyšší státní zastupitelství, když podle tiskové zprávy shledalo v této věci v rámci dohledu pochybení jen na straně policie. Uvedlo, že žalobce se na pochybení nepodílel. Komise zatím záležitost neuzavřely.

Jde o druhou větev Zadehovy kauzy, kdy byl s dalšími lidmi obviněn mimo jiné z ovlivňování svědků. Korte poukazuje na to, že právě dozorující státní zástupce podával v březnu návrh na prodloužení vazby Zadeha a jedna z příloh obsahuje přepisy odposlechů s komentářem. V jednom z nich se podle Korteho vyskytuje jméno obhájkyně. Kvůli těmto odposlechům podala ve druhé polovině února poprvé trestní oznámení Unie obhájců.