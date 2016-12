Leteckou záchrannou službu z Ústí bude dál zajišťovat DSA

Praha - Leteckou záchrannou službu bude v Ústeckém kraji v lednu a únoru zajišťovat dosavadní provozovatel, firma DSA. S ministerstvem se dohodla na dvouměsíčním dodatku, který by měla dnes odpoledne podepsat, řekl místopředseda představenstva firmy Daniel Tuček. Ministerstvo se původně domluvilo s policií a armádou, že by službu od ledna zajišťovaly jejich vrtulníky z Prahy a západních Čech. Proti tomu vystupovali severočeští záchranáři i starostové.

Ilustrační snímek.Foto: DENÍK/ Michal Fanta

DSA letos neuspěla v tendru na zajištění záchranné služby na ústecké základně v letech 2017 až 2020. Kvůli její stížnosti u antimonopolního úřadu nemohlo ministerstvo s vítěznou slovenskou firmou Air-Transport Europe (ATE) uzavřít smlouvu. Úřad posléze rozhodl, že nabídky firem znovu posoudí.

Tuček řekl, že firma ministerstvu na začátku prosince nabídla, že by kvůli průtahům s tendrem mohla dočasně pokračovat v zajišťování služby za provozní náklady. Ministerstvo podle Tučka nabídku přijalo. "Domluvili jsme se, máme odsouhlasený dodatek a dneska ho podepíšeme," řekl.

Mluvčí ministerstva Štěpánka Čechová nechtěla informaci potvrdit ani vyvrátit. Odkázala pouze na odpolední tiskovou konferenci.

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček řekl, že kraj považuje prodloužení smlouvy s DSA za správný krok. "Je to výborná zpráva. Jsem rád, že zvítězil rozum a smlouvu je možné prodloužit. Z Ryzyně do Ústí je to přeci jen dál než když létá vrtulník odtud," řekl Bubeníček.

Ministerstvo zdravotnictví letos vypsalo výběrové řízení s předpokládanou hodnotou 1,2 miliardy korun bez DPH na šest základen letecké záchranné služby, jediným kritériem byla cena. U pěti už je smlouva podepsaná. Na provozu letecké záchranné služby se má od ledna podílet i rakouská firma Helikopter Air Transport, která v tendru získala základny v Jihlavě a Ostravě. DSA, která má nyní společně s Alfa-Helicopter osm základen, má létat z Hradce Králové a Liberce, slovenská ATE z Olomouce. Čtyři stanoviště bude v letech 2017 až 2020 provozovat stát.

