Praha - Lhůta pro podání nabídek na koupi bytů v Praze-Písnici vypršela. Vlastník bytů ČEZ nevyhověl výzvě městské části Praha-Libuš ani právníků iniciativy Moje Písnice, aby soutěž zrušil nebo odložil, dnes to sdělil mluvčí energetické společnosti ČEZ Roman Gazdík. Případné nabídky zájemci posílali investiční a realitní společnosti Naxos. Jejich počet společnost neuvedla. Vítěz by měl být znám během několika týdnů. Mluvčí ministerstva financí Kateřina Vaidišová sdělila, že radnice může před podpisem smlouvy podat protinabídku a soutěž vyhrát.

Sídliště Písnice. Foto: ČTK

ČEZ nabízí více než 700 bytů v odhadní ceně 1,2 miliardy. Hlavní město minulý týden rozhodlo, že radnici městské části Praha-Libuš bezúročně půjčí peníze, aby mohla byty koupit. Radnice ale vyžadovala k takovému kroku více času.

"Takové informace v žádném případě nezveřejňujeme," odpověděl na dotaz redakce ohledně počtu přijatých nabídek ředitel prodeje a člen správní rady Naxos Petr Vácha. Otevírání obálek se uskuteční v sídle Naxosu do tří pracovních dnů. První hodnocení nabídek musí být hotové do pěti pracovních dnů. ČEZ pak může účastníky soutěže vyzvat ke zvýšení nabídkové ceny, a to až pětkrát. Teprve poté začne třítýdenní lhůta pro oznámení vybrané nejvýhodnější nabídky.

Městská část Praha-Libuš ve čtvrtek vyzvala ČEZ, aby soutěž zrušila nebo odložila. Starosta Jiří Koubek (TOP 09) dnes po poledni vyzval ministra financí Andreje Babiše (ANO), aby se v případu začal angažovat. Stát prostřednictvím ministerstva financí vlastní asi 70 procent energetické společnosti. "Jakkoliv ČEZ tvrdí, že jím vyhlášená soutěž o nejvhodnější nabídku byla transparentní, není tomu tak. Již včera (ve čtvrtek) to veřejně potvrdila svým odborným názorem bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková, která soutěž označila za netransparentní," uvedl Koubek.

Ministerstvo financí ale oznámilo, že ani jako většinový akcionář nemůže ze zákona do nakládání s majetkem ČEZ či kterékoli jiné obchodní společnosti zasahovat. "Upozorňujeme, že městská část má dle podmínek soutěže stále možnost do doby, než bude uzavřena smlouva, podat nabídku a má stále možnost vyhrát," doplnila mluvčí ministerstva.

Půjčka od města

Podle ČEZ z posledního usnesení zastupitelstva městské části Praha-Libuš vyplývá, že městská část nepřijala půjčku od hlavního města Prahy, a nemá tudíž zajištěné financování pro účast ve veřejné soutěži. "Ani v případě prodloužení termínu pro podání nabídek nemá Skupina ČEZ jistotu, že se Městská část Praha-Libuš do výběrového řízení přihlásí," sdělil ve čtvrtek Gazdík.

Mluvčí iniciativy Moje Písnice Ondřej Václavík uvedl, že dnešní den je předělem pouze pro ty, kdo ještě navzdory všem indiciím a vyjádřením odborníků považují výběrové řízení za legitimní a legální. "Iniciativa prostřednictvím pověřené osoby jakožto řádný zájemce o soutěž podala odůvodněnou žádost na zrušení soutěže jakožto diskriminační, netransparentní a chybně připravenou. V přípravě je rovněž řada dalších právních kroků," dodal Václavík.

Soubor panelových domů se 36 vchody tvoří větší část sídliště, které je nedaleko budoucí stanice metra D Písnice. Panelové domy byly postaveny v letech 1987 až 1990 a jsou po částečné rekonstrukci. Předmětem prodeje je dále bytový dům v Bělocerkevské ulici v Praze 10. Nájemníci tvrdí, že měli slíbeno, že si budou moci byty odkoupit. ČEZ chce prodat přes 700 bytů jako celek za nejvyšší nabídnutou cenu.