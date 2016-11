Liberecká zoo má poprvé supy himálajské, jde o první odchov v Česku

Liberec - Poprvé v téměř stoleté historii liberecké zoo mohou její návštěvníci vidět v expozici supy himálajské. Jde o první mláďata tohoto druhu, která se podařilo v republice odchovat, dnes to řekla mluvčí zoo Barbara Tesařová.

V expozici je samec a samička tohoto ohroženého druhu teprve několik dnů, i když se vylíhli už na jaře. "Jsou zvyklí být co nejdéle s rodiči," uvedl liberecký zoolog Jan Hanel. U svých biologických rodičů ale mláďata nebyla. Jeden měl jako náhradní matku samici supa hnědého. "Bral ji jako rodiče, krmila ho," řekl zoolog. Druhé mládě bylo oddělené v sousední voliéře, aby s nimi mělo alespoň vizuální kontakt. "Dohromady jsme je dát nemohli. Jsou od sebe asi o 30 dnů, navíc supi mají jen jedno mládě," uvedl Hanel.

Liberečtí zoologové mají na jejich úspěšném odchovu velkou zásluhu. Vejce snesla samice z páru, který má zoo v Ústí nad Labem. Odchov se tam ale v minulých letech ani jednou nezdařil, proto bylo první letošní vejce dané do umělého odchovu v Liberci, kde s tím mají velké zkušenosti. Liberecká zoo dokonce jako první na světě po umělém oplodnění odchovala mládě orla křiklavého. Také u supa je podle Hanela odchov velmi náročný.

"Inkubace supího vejce je dost složitá. Je jedna z nejdelších u ptáků, trvá asi 55 dnů. Během té doby musí vajíčko ztratit určitou hmotnost odpařováním," uvedl. Aby toho dosáhli, bylo vajíčko v líhni pod každodenní kontrolou. "Museli jsme do něj i vyhoblovávat dírky, aby se více odpařovalo," uvedl Hanel.

První mládě se vylíhlo na začátku května v Liberci, druhé za asistence libereckých zoologů na konci května v Ústí nad Labem. I toto mládě se ale krátce poté přemístilo do Liberce. Mláďata jsou nyní spolu, i když nemohou vytvořit chovný pár. "Určitě je přepárujeme, pohlavně dospělí ale budou až v několika letech. Teď je spíše důležité, aby byli spolu, protože sup je sociálně žijící pták a potřebuje kontakt s tím svým druhem," řekl zoolog. Sup himálajský patří mezi největší supy na světě. V republice ho kromě Liberce a Ústí mohou vidět už jen návštěvníci zoo ve Zlíně. Mláďata jsou v Liberci v expozici dravých ptáků. Zoo má jednu z nejbohatších kolekcí v Evropě, tvoří ji více než dvacet dravců a sov.