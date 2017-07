Lidé chodí více do muzeí a galerií, podívejte se kam

Návštěvnost muzeí a galerií ve většině českých krajů za poslední tři roky vzrostla, v Praze to bylo o více než půl milionu návštěvníků. Uvádí to statistika vytvořená Národním poradenským a informačním střediskem pro kulturu (NIPOS). Zahrnuje návštěvnost muzeí, památníků a galerií včetně jejich poboček a informace získává od státních i soukromých institucí. Jedinými kraji, kde návštěvnost nevzrostla, jsou Pardubický, Plzeňský a Moravskoslezský.

Nejvíce návštěvníků vykázala Praha, návštěvnost vzrostla ze 4,5 milionu lidí v roce 2014 na více než pět milionů loni. Ve městě je mnoho institucí, které mají roční návštěvnost ve statisících, vysoké číslo ale drží jen několik z nich. Nejnavštěvovanější muzejní institucí v Praze dlouhodobě je Židovské muzeum v Praze, které loni navštívilo 659 865 lidí. V loňském roce ho však předčila Národní galerie v Praze, jíž od roku 2014 vzrostla návštěvnost z 380 231 lidí na loňských 712 690 návštěvníků.

Muzeu hlavního města Prahy, které spravuje také petřínské bludiště či vyhlídkové věže, za tři roky vzrostl počet návštěvníků o 200 tisíc na loňských 1,44 milionu. Národní muzeum má hlavní budovu zavřenou po celé tři sledované roky, přesto mu návštěvnost roste.

Nová budova eviduje za loňský rok přes 157 tisíc lidí, téměř dvojnásobný počet proti roku 2014. Celkem loni do expozic NM přišlo 292 tisíc lidí, to je za tři roky nárůst o 50 tisíc. Hodně lidí chodí také do vojenského muzea na Žižkově, loni 338 tisíc, a hranici 300 tisíc návštěvníků se blíží také Národní technické muzeum, o něco méně Národní zemědělské muzeum. Turisty oblíbené pražské Jezulátko si chodí ročně prohlédnout na 250 tisíc lidí.

Instituce ve Středočeském kraji navštívilo loni 1,2 milionu lidí. Stabilně vysokou návštěvnost má Hornické muzeum v Příbram, kolem 128 tisíc lidí ročně a podobnou návštěvnost má Muzeum Škoda v Mladé Boleslavi. Oblíbené je i České muzeum stříbra v Kutné Hoře, které loni vidělo přes 115 tisíc lidí. Více než dvojnásobně za tři roky vzrostla návštěvnost lidického památníku na loňských téměř 145 tisíc lidí. Památník v Terezíně v Ústeckém kraji má rovněž stále více návštěvníků, loni přes 280 tisíc.

Více než milion návštěvníků v muzeích a galeriích na svém území měl loni ještě Jihomoravský kraj, kde se největší návštěvnost váže k Brnu. Nejvíce navštívené tamní instituce jsou Muzeum města Brna s loňskými více než 166 tisíci lidmi, Technické muzeum v Brně (loni téměř 129 tisíc lidí) a Moravské zemské muzeum (loni 116 tisíc lidí). Vysokou návštěvnost má i Regionální muzeum v Mikulově, kam loni přišlo přes 123 tisíc lidí.

Hranici 300 tisíc návštěvníků loni překonalo Valašské muzeum v přírodě a stotisícovou hranici četná regionální muzea (v Bruntále, Opavě, Frýdku Místku, Kopřivnici, Vsetíně, Zlíně, Přerově, Olomouci, Jihlavě, Českých Budějovicích či galerie pravěku v Zoo Dvůr Králové). Vysokou návštěvnost má z regionálních galerií Galerie výtvarného umění v Ostravě, kam v roce 2015 zavítalo přes 100 tisíc lidí a loni téměř 80 tisíc lidí. Muzeum umění v Olomouci mělo v letech 2014 a 2015 přes 200 tisíc návštěvníků.