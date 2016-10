Lidé mají nárok na více preventivních vyšetření

Praha – Od příštího týdne budou mít lidé nárok na více preventivních vyšetření nebo budou moci některé absolvovat už v dřívějším věku. Nově si budou moci nechat otestovat hladinu cukru v krvi už ve 30 letech, dosud to bylo od 40 let. Pacienti trpící cukrovkou, vysokým krevním tlakem či kardiovaskulárními poruchami zase budou mít od 50 let věku nárok na vyšetření týkající se ledvin.

dnes 05:27 SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: shutterstock.com

Malé děti budou plošně vyšetřovány kvůli poruchám autistického spektra. Vyplývá to z novelizované vyhlášky o preventivních prohlídkách, která bude účinná od 17. října. Dospělí pacienti si budou moci při preventivní prohlídce u praktického lékaře nově nechat vyšetřit hladinu glukózy v krvi o deset let dříve, tedy ve 30 letech. Dosud se glykemie zjišťovala při první prohlídce u lékaře pro dospělé zhruba v 18 či 19 letech a pak až od 40 let ve dvouletých intervalech. „Toto vyšetření by mělo mít význam při časném záchytu diabetu. Soudě podle zájmu o vyšetření glykemie při orientačním testování, které VZP svým klientům nabízí při různých akcích, i pacienty samotné jejich hodnoty cukru v krvi zajímají," sdělil mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Oldřich Tichý. Kontrola ledvin Další novinka se týká pacientů, kteří trpí cukrovkou, vysokým krevním tlakem či kardiovaskulárními poruchami. Ti budou mít od 50 let věku nárok na vyšetření týkající se správného fungování ledvin. Toto vyšetření krve je možné opakovat jednou za čtyři roky. „Prevence onemocnění ledvin byla v ČR doposud nedostatečná, proto si od nově zavedeného preventivního vyšetření funkce ledvin slibujeme, že ubude pacientů, kteří se dostávají do lékařské péče pozdě," uvedl místopředseda České nefrologické společnosti Vladimír Tesař. Děti ve věku 18 měsíců budou nově testovány na poruchy autistického spektra. Plošně se takové vyšetření dosud nedělalo. U větších dětí, pokud se u nich v rodině do věku 55 let vyskytla například ischemická choroba srdeční, infarkt, angína pectoris či náhlé cévní mozkové příhody, bude v sedmi, devíti, 11 a 13 letech zjišťována koncentrace cholesterolu. Novinkou je rovněž to, že lékaři budou muset poučit pacienty či jejich rodiče o některých důležitých informacích. Maminky malých dětí by měly od lékaře dostat informaci o podávání vitamínu D jako prevenci proti křivici, o kojení a výživě dítěte. Dosavadní preventivní prohlídky se nemění, pojištěnci mají i nadále nárok na preventivní prohlídku jednou za dva roky u praktického lékaře, dvakrát ročně u zubaře a ženy navíc jednou do roka u gynekologa. Pojišťovny hradí také několik vyšetření – od 15 let screening nádorů děložního hrdla, od 45 let nádorů prsu a od 50 let nádorů tlustého střeva a konečníku.

Autor: ČTK