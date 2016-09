Lidé mohou v Srdíčkových dnech přispět vážně nemocným dětem

Praha - Ceny pohonných hmot na tuzemských čerpacích stanicích budou do konce letošního roku spíše stagnovat. Shodli se na tom oslovení analytici. Uvedli, že výraznější růst cen benzinu a nafty může nastat pouze v případě, že by se země Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a Rusko domluvily na snížení produkce ropy. Neoficiální schůzka ministrů OPEC by se měla uskutečnit na konci září v Alžírsku.