Lidé na stěhování do Plzně slyší, primátor Ostravy je naštvaný

Kampaň Plzně, která chce do města nalákat lidi bydlet a pracovat, má první výsledky. A to se ještě ani oficiálně nerozběhla. Desítky zájemců z různých regionů se už hlásí plzeňskému primátorovi Martinu Zrzaveckému (ČSSD) nebo bytovému odboru magistrátu. Jsou z různých míst republiky a reagují na „nábor“ celých rodin převážně ze severní Moravy a na plzeňské přesvědčování, ať se na západ Čech přestěhují. Radnicí ohlášená kampaň přitom ještě ani nezačala, jen se o ní mluví.

Plzeň chce do inzerátů a reklamy investovat 1,8 milionu korun. „Kontaktovaly nás už desítky lidí, kteří by se rádi přestěhovali do Plzně. Jedním z posledních byl například pán z Ostravska, který celý život pracoval v dole jako technik, je profesně vybaven. Teď žije z renty, protože důl je dávno uzavřen,“ uvedl primátor Zrzavecký. Dodal, že v Plzni chce byt 1+1 a práci.

Ostravský primátor Tomáš Macura (ANO) je naštvaný a zdá se mu nefér přetahovat lidi z regionů, kterým lidé ubývají.

„Realizovat za veřejné peníze přesídlovací kampaň cíleně směřovanou na regiony, které z historicky daných důvodů samy bojují s úbytkem obyvatelstva, považuji za neférový a vlastně až nepřátelský akt a mrhání veřejnými zdroji,“ řekl Deníku Macura.

VÍC LIDÍ, VÍC PENĚZ

Zrzavecký oponuje, že si s ním rád na toto téma pohovoří. Pro města je důležité, kolik produktivních lidí je v nich přihlášeno k trvalému pobytu, žije tu, pracuje a platí daně. „Jen z rozpočtového určení daní to znamená pro město příjem na každého člověka až 27 tisíc korun,“ poznamenal Zrzavecký.

Jak se tedy Plzeň k lidem, kteří se do ní chtějí stěhovat, staví? Konkrétnímu Ostravanovi prý sice radnice městský byt nepřidělí, ale kontaktovala ho s dopravními podniky. Pokud tam nebo v jiné městské organizaci začne pracovat, mohl by získat tzv. služební byt. Je to možnost pro tzv. nedostatkové profese, jako jsou řidiči, ošetřovatelky v sociálních zařízeních, zdravotní sestry nebo strážníci.

„Organizacím, jako jsou dopravní podniky, městská policie, nemocnice, sociální zařízení a podobně, pronajímáme městské byty a ony si pak samy rozhodnou, komu je dají,“ tvrdí Zrzavecký. Konkrétně s dopravními podniky je v jednání i ubytovna pro zaměstnance.

Šéf bytového odboru magistrátu Zdeněk Švarc potvrdil, že žádosti o byt k nim na základě kampaně chodí. „Vytvořili jsme univerzální odpověď ve smyslu, že městské byty nejde přidělovat mimo pořadník,“ dodal Švarc. Zmínil, že nelze jít stylem dostaneš byt a pak si hledej práci, ale spíš naopak.