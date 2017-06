Lidé na Vyšehradském hřbitově uctili památku Milady Horákové

Lidé v pondělí na Vyšehradském hřbitově v Praze uctili památku Milady Horákové. Na shromáždění u symbolického hrobu popravené političky přišli i zástupci parlamentních stran a bývalí političtí vězni. Pieta se konala u příležitosti Dne památky obětí komunistického režimu, který připadá na 27. červen, výroční den smrti Horákové.

"Žena s ryzím charakterem, mimořádným duchovním bohatstvím a duchovní silou," popsal ji předseda Klubu dr. Milady Horákové a místopředseda Konfederace politických vězňů František Šedivý.

Horáková byla popravena v roce 1950 na základě vykonstruovaného procesu za údajnou velezradu a spiknutí. Kam bylo uloženo její tělo, není známé. „Ptáme se my, političtí vězní, na to, za co jsme vlastně bojovali. Za co položila Milada Horáková svůj život. To, když vidíme, jak klesá důvěra občanů navzájem, jak námi zvolení politici se utápějí často v osobních šarvátkách a padá jedna vláda za druhou," řekl Šedivý. Vyzval k návratu k jejímu odkazu. „Je národním dědictvím, je národním mravním dědictvím," zdůraznil.

Prezidentská kancelář poslala věnec

„Mějme na paměti, že vždy existuje skupina lidí, která má touhu ovládat náš osud, vždy a v každé době. Jejich zlo se naplní jen tehdy, když to umožníme," varoval poslanec František Laudát (TOP 09). Slovenský velvyslanec v Praze Peter Weiss nazval čin komunistické moci justiční vraždou.

Připomněl, že i na Slovensku se odehrály podobné politické procesy vůči vedení Slovenského národního povstání a partyzánští velitelé byli poslání na smrt jen proto, že měli jiný názor. „Nikdy nesmíme zapomenout nejenom na tyto justiční vraždy, nikdy nesmíme dovolit, aby se bagatelizovaly," řekl.

Věnce k symbolickému hrobu popravené političky položil například místopředseda Senátu Jiří Šesták z klubu Starostů, za Sněmovnu poslanec Laudát a za Hlavní město Prahu radní Jan Wolf (KDU-ČSL/STAN). Prezidentská kancelář poslala věnec.

Stala se symbolem odporu proti komunismu

Horáková byla jedinou popravenou ženou v politických procesech 50. let. Stala se symbolem odporu proti komunistickému režimu. Spolu s ní odsouzeno dalších 12 lidí, tři z nich také k trestu smrti. Nejvyšší soud zrušil verdikty v roce 1968. V roce 1990 zastavil tehdejší generální prokurátor ČR stíhání všech obžalovaných v procesu s Horákovou, a rehabilitoval je.

Památku Horákové a dalších obětí komunismu připomíná týdenní kampaň, která vyvrcholí v úterý výtvarným happeningem v Praze na Kampě. Zapojit se do ní lze nošením pamětní stužky - konopného provázku jako symbolu oprátky, který je obtočen trikolorou.

Budou ji rozdávat dobrovolníci, lidé si ji ale budou moci vyrobit sami a nosit ji zejména 27. června - v den 67. výročí popravy Horákové. Kampaň s názvem Jdu s hlavou vztyčenou odkazuje na slova Horákové v dopise napsaném v den její popravy.