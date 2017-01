Lidé už žádají o otcovskou a novou rodičovskou. Ty však ještě neplatí

Praha - Lidé se už začali obracet na úřady s dotazy a žádostmi o novou otcovskou dovolenou a o kratší rodičovskou s vyšším příspěvkem. Řekl to mluvčí ministerstva práce Petr Sulek. Nová pravidla ale ještě neplatí, novely jsou teprve ve Sněmovně. Pokud změny Parlament schválí a podepíše prezident, mohli by první otcové na otcovskou jít před koncem roku. Nejdřív na podzim by rodiče mohli začít čerpat i rychlejší rodičovskou.

Ilustrační foto

"V poslední době se objevila informace o tom, že změny u rodičovského příspěvku a nové dávky pro otce začnou platit už od ledna 2017. To je špatně. Změny začnou platit až v průběhu roku 2017, a to nejdříve v druhé polovině roku vzhledem k legislativnímu procesu," uvedl Sulek. Poslanci mohou ještě novely při projednávání pozměnit.

Zájem lidí o otcovskou a kratší rodičovskou s vyšším příspěvkem potvrdily mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jana Buraňová a generálního ředitelství úřadu práce Kateřina Beránková. Na obě instituce se už lidé začali obracet s dotazy a žádostmi. Otcovskou bude mít na starosti správa, rodičovskou vyřizují úřady práce.

"V některých regionech se množí dotazy veřejnosti i personálu porodních oddělení k otcovské. Hodně se ptají lidé například v plzeňském regionu," uvedla Buraňová. Dotazy se podle ní týkají hlavně toho, jak se dá o dávku žádat, kde jsou k dispozici tiskopisy žádostí či zda je možné nárok uplatnit i zpětně. Jeden klient se po vysvětlení dokonce dožadoval písemného potvrzení, že otcovská od ledna ještě neplatí, uvedla mluvčí.

Podle návrhu novely o nemocenském pojištění by si otcové mohli po narození potomka v šestinedělí vybrat týden placeného volna. Hradilo by se jim právě z nemocenského pojištění. Dostávali by 70 procent základu svého příjmu, tedy stejně jako ženy na mateřské. Za den to letos je maximálně 1154 korun. Norma by měla začít platit devátý měsíc po vyhlášení ve sbírce zákonů, aby se správa stihla na vyplácení připravit.

Až na 70 procent základu příjmu by se mohla zvednout podle návrhu novely o státní sociální podpoře i rodičovská. S vyšším příspěvkem by trvala kratší dobu. Maximálně by letos činila zhruba 34.600 korun, vyplácela by se asi půl roku. Nyní je nejkratší dvouletá doba s měsíční částkou 11.500 korun. Při tříletém rodičovském volnu je to 7600 korun, při čtyřletém 3800 korun. Celkem rodič může dostat 220.000 korun. Sociální výbor Sněmovny doporučil dolní komoře normu schválit, podle něj by měla platit od října.

Kdy a v jaké podobě nakonec změny začnou platit, není zatím vzhledem k projednávání jasné. Některým poslancům se návrh na kratší rodičovskou nelíbí, podle nich chce ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) hnát rodiče malých dětí dřív do práce. Šéfka resortu zdůrazňuje, že kratší rodičovská má rozšířit možnosti otců a matek. Vyberou si ji tak, jak budou sami chtít a bude jim to tak víc vyhovovat.

Výhrady jsou i k otcovské. Záměr kritizovala například expertka opoziční ODS Lenka Kohoutová. S nápadem na zavedení otcovského volna přitom přišel před lety ještě jako ministr práce Petr Nečas z její strany. Opatření tehdy nebylo přijato jen kvůli nastupující krizi a škrtům v rozpočtu.

