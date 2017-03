Lidé vykopávají okrasné květiny pro jejich účinky

Když havířovští zahradníci loni v parcích v centru města sadili cibulky narcisů, tulipánů a krokusů, netušili, že jim je lidé budou na jaře vytrhávat pro jejich mimořádné afrodiziakální účinky.

Okrasné jarní cibuloviny čeká stejný osud, jako dříve durman. Ten býval také hojně zdobil havířovské záhony. Když ale lidé zjistili, že jde o rostlinu s halucinogenními účinky, nezbyla na záhonech ani jedna květina.

Teď mají Havířované zájem o cibulky, které jsou v záhonech před zámkem, na náměstí Republiky a před kinem Centrum.

„Škoda, že vysadili tři druhy najednou, protože ne každý má tak silné účinky. Spíše než halucinogenní jsou až nečekaně povzbudivé až afrodiziákálně. Tulipány a krokusy jsou slabší, ale narcisy jsou poměrně silné. Je dobře, že tady v Havířově ty cibulky sadili právě zahradníci z Holandska. Ti vědí, co pěstovat. Dělali jsme si rozbory a narcisy v množství žádaných látek jednoznačně vyhrály. Plně dostávají svému jménu, protože člověk je po užití výtažku plný síly, sebevědomý a například při sportu dost dlouho nepociťuje únavu. Na několikahodinový požitek přitom stačí výtažek z jedné cibulky," vysvětlil muž, který si pochopitelně nepřál být jmenován.

Bohužel, ze stejných důvodů, jako u durmanu, před užíváním okrasných cibulovin varují lékaři a drogoví preventisté. Účinnou látku totiž nelze přesně dávkovat. Předávkování je velmi nebezpečné a v krajním případě může končit smrtí.

Na smrt vyděšení jsou však už teď havířovští zahradníci. „My už nevíme, co na ty záhony sadit. To, že nám kytky kradou, aby ušetřili v květinářství, to chápeme. Ale že nám budou vyrývat cibulky, aby si z nich vařili nějaké pochybné lektvary, tak to už je moc. Asi budeme sadit jenom jalovce, i když vlastně i ty jsou vhodné k zužitkování," posteskl si Karel Vlahý, který má ve městě veřejnou zeleň na starost.

V těchto dnech už na záhonech rozkvetly květy ocúnu jesenního. Ten byl vysazen jen před zámkem. Zahradníci apelují na veřejnost, aby tyto okrasné květiny lidé ušetřili. „Lidé se domnívají, že jde o šafrán, ale není tomu tak, je to ocún, který je skutečně pouze okrasný," dodal Vlahý.