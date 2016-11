Lidé z registru dárců dřeně by mohli mít odpočty z daní. Nesmysl, říkají lékaři

Plzeň – Někteří poslanci přišli s návrhem daňových odpočtů, registr je proti.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Miroslav Rendl

Lidé, kteří vstoupí do registru dárců dřeně, by mohli uplatňovat daňové odpočty. S takovou novelou zákona přišli poslanci opozičního klubu TOP 09 a Starostů. Zdánlivě bohulibý návrh v úvodním kole podpořila Sněmovna. Proti nápadu se však okamžitě ostře ohradil právě registr dárců. Podle jeho zástupců by se nezištná pomoc mohla lehce proměnit v kalkul. Registr by se mohl zaplnit novými členy, kteří by využili nabízený odpočet, dřeň by ale nakonec nedarovali. Členství je k tomu nezavazuje.

„Návrh je nesmyslný. Hlavním důvodem by měla být touha pomoci druhým, ne finanční zvýhodnění," zdůraznila lékařka Jana Navrátilová, působící na hemato-onkologickém oddělení ve Fakultní nemocnici Plzeň, kde koordinuje transplantace. Doplnila, že v registru je aktuálně zapsáno více než 68 tisíc lidí, přičemž pouze jednomu procentu z nich odeberou doktoři krvetvorné buňky.

Co je registr- seznam dobrovolníků, kteří jsou ochotni darovat v případě potřeby nepatrnou část svých krvetvorných buněk k záchranné transplantaci kostní dřeně

- v roce 1992 ho založil lékař a primář plzeňské hemato-onkologie Vladimír Koza

- k 31. říjnu 2016 bylo v registru zapsáno 68 001 dobrovolných potenciálních dárců

Její názor potvrzuje primář téhož oddělení Pavel Jindra, jenž zároveň působí jako ředitel Českého národního registru dárců dřeně: „Myslím si, že řada lidí by to mohla dělat ze zištných důvodů, což je v přímém rozporu s původní altruistickou myšlenkou."

Jak vstup do neziskové organizace vypadá? Zájemce absolvuje prvotní vyšetření. Pokud projde, stane se potenciálním dárcem a čeká, zda jeho krvetvorné buňky mohou některému nemocnému zachránit život.

„V registru může být pět, deset let nebo i delší dobu. Když už dotyčného zkontaktujeme, že je vhodným adeptem, může pomoc odmítnout," uvedl primář.

Jestliže by hlavním motivem členství v registru bylo právě finanční zvýhodnění, primář se obává, že podobných případů by mohlo přibývat.

Finanční odměna?

Řešením by podle názoru obou uvedených lékařů byla finanční odměna pouze pro skutečné dárce, jako je tomu dosud. „Ti si určitě ocenění zaslouží," podotkla Navrátilová.

Zajedno s tvrzením registru dárců dřeně je také Tomáš Cigánek, který před dvěma lety podstoupil odběr krvetvorných buněk ve Fakultní nemocnici Plzeň. „Nejdřív jsem daroval krev, pak jsem se dozvěděl o další možnosti, jak pomoct. Nedokážu si představit, že bych něco takového dělal kvůli penězům," řekl šestatřicetiletý muž pocházející z okolí Brna.

Ačkoliv návrh poslankyně Věry Kovářové podpořila i Sněmovna, nakonec se neuskuteční. Registr vydal nesouhlasné prohlášení a ředitel organizace o záležitosti minulý týden znovu jednal. „Naštěstí ze záměru ustoupili," sdělil Jindra.

Naopak s částí novely zákona, podle níž by si dárci mohli odečíst od základu daně 20 tisíc korun, primář hemato-onkologie souhlasí.