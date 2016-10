Lidé začali rozhodovat o síle vládní většiny v Senátu

Praha - V Česku začalo ve 14.00 hodin finále letošních senátních voleb. Lidé v něm rozhodnou nejen o tom, kdo se stane jedním z 27 senátorů na příštích šest let. Jejich hlasy určí především to, o jak silnou většinu se vláda bude moci v horní komoře Parlamentu opřít. S ohledem na sedm vzájemných duelů kandidátů ČSSD, ANO a KDU-ČSL má jisté, že v jednaosmdesá­tičlenném Senátu bude mít nejméně 42 zástupců.

Volby. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Jan Karásek

Hlasovat se bude dnes do 22.00, po noční přestávce pak v sobotu od 08.00 do 14.00. Výsledky by podle odhadu ČSÚ na základě zkušeností z předchozích voleb mohly být známy do tří hodin po sobotním uzavření volebních místností.

Druhé kolo voleb začíná

Volit senátory budou moci lidé na stejných místech, kde před týdnem vybrali 54 nynějších finalistů. Hlasovací lístky pro druhé kolo tentokrát voliči nedostali do poštovních schránek, ale vyzvednou si je až u volební komise. Stejně jako před týdnem by lidé neměli zapomenout na občanský průkaz nebo cestovní pas kvůli ověření totožnosti.

Finále senátních voleb se týká 2,78 milionu voličů, z nichž si minulý pátek a sobotu přišlo senátory vybírat 932.616 lidí. Účast tedy byla 33,54 procenta. Ovlivnily ji i souběžně pořádané krajské volby, v senátním finále bývá zájem voličů nižší.

Výsledky voleb zveřejní ČSÚ

Nejvyšší účast ve druhém kole senátních voleb byla zatím v roce 2002, kdy přišlo hlasovat 32,55 procenta voličů. Nejnižší byla před dvěma lety, kdy finále rozhodlo jen 16,69 procenta voličů.

Výsledky voleb bude zveřejňovat Český statistický úřad na volebním webu průběžně podle toho, jak je dostane od volebních komisí. Výsledky v pondělí projedná Státní volební komise, oficiální podobu dostanou až v úterý zveřejněním ve Sbírce zákonů.

