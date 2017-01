Lidí s HIV přibývá. Více u mužů než u žen

V Česku byla loni nově zjištěna nákaza infekcí HIV u 286 lidí, což je meziročně o 20 víc. Rostoucí trend pozorují odborníci od roku 2002, od kdy roční počty nových případů stouply téměř šestinásobně. Za růstem je hlavně přenos mezi muži majícími sex s muži. Informovala o tom Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS.

Ilustrační foto.Foto: ČTK

"Mezi nově diagnostikovanými je 262 mužů a 24 žen. Průměrný věk nově diagnostikovaných mužů byl 36 let, žen 35 let, s věkovým rozpětím od 15 do 69 let u mužů a od 21 až 58 let u žen," uvedla laboratoř. Více než polovina nových případů uvedla jako své obvyklé bydliště Prahu nebo střední Čechy. Téměř třetina nových nákaz byla zjištěna u cizinců, kteří v ČR dlouhodobě pobývají. Jednalo se především o lidi ze Slovenska (32 případů), Ukrajiny (14), Ruska a Polska.

U 38 lidí loni propuklo onemocnění AIDS, což je podle laboratoře dosud nejvyšší počet. Z toho ve 26 případech se jednalo o pacienty, kterým byla HIV pozitivita prokázána až v roce 2016. V loňském roce zemřelo 16 lidí s AIDS a čtyři nemocní s HIV, u nichž ale byla příčina smrti jiná.

Kromě toho bylo zaregistrováno 17 nových případů HIV u cizinců s krátkodobým pobytem v ČR.

HIV se v Česku většinou přenáší sexuální cestou (92,3 procenta případů), přičemž asi 75 procent nových nákaz se týkalo mužů, kteří mají sex s muži. "Vysoký podíl homosexuálního přenosu je dlouhodobě dominantním rysem výskytu HIV infekce v ČR; jedná se o jednu z nejvyšších hodnot tohoto ukazatele v rámci evropských zemí," uvedla laboratoř. Heterosexuální přenos byl ve zhruba 18 procentech případů. Sedm lidí se nakazilo HIV prostřednictvím injekčního užívání drog a u dvou dětí se infekce přenesla z matky.

Celkově od roku 1985 odborníci zjistili v Česku 2906 případů HIV. Mezi nimi bylo 2484 mužů a 422 žen. U pětistovky se rozvinula nemoc AIDS a 361 pacientů zemřelo.

