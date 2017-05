Lidovci a starostové chtějí v kampani sázet na dobrovolníky

Koalice KDU-ČSL a hnutí Starostové a nezávislí (STAN) bude v kampani před podzimními volbami do Sněmovny sázet na dobrovolníky. Měli by se zapojit do organizace předvolebních mítinků nebo poskytnout plochy pro plakáty. Informovala o tom dnes mluvčí lidovců Petra Hrušová.

"Chceme najít nadšené dobrovolníky, kterým není lhostejná současná politická situace a chtějí pomoci lidovcům a starostům k úspěchu ve volbách," uvedl koordinátor dobrovolnické kampaně Marcel Ladka. "Z příkladů v okolních zemích vidíme, že je naprosto přirozené aktivně se zapojovat do veřejného života a podílet se na něm," doplnil. Lidovci a Starostové se podle Hrušové inspirují Křesťanskodemokratickou unií (CDU) německé kancléřky Angely Merkelové, která podobný koncept kampaně využila letos v zemských volbách v Sársku, Šlesvicku-Holštýnsku a Severním Porýní-Vestfálsku. Zaregistrovaní dobrovolníci se před začátkem hlavní fáze kampaně zúčastní vzdělávacích seminářů a sejdou se i s kandidáty koalice. ČTĚTE TAKÉ: Zimola pryč z kandidátky? I Zaorálek by hlasoval pro jeho vyškrtnutí KDU-ČSL a STAN jednaly o vzniku volebního spojenectví od loňského prosince. V dubnu se dohodly, že uzavřou koalici. Znamená to, že pro vstup do Sněmovny budou muset získat nejméně deset procent hlasů, zatímco v případě zařazení zástupců jednoho uskupení na kandidátky druhého by stačilo jen pět procent. Vedení lidovců i starostů jsou ale přesvědčena, že se zvýšený volební práh podaří překonat. Teoreticky by ještě vznik volební koalice, která minulý týden představila společné logo, mohl zvrátit víkendový lidovecký sjezd. Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek je ale přesvědčen o tom, že jeho straničtí kolegové dubnovou dohodu potvrdí. ČTĚTE TAKÉ: Další srážka! S tramvajovými nehodami se v Ostravě roztrhl pytel

Autor: ČTK