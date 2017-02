Větší šance ve volbách? Lidovci chtějí se STAN vytvořit dvojkoalici

Lidovci chtějí s hnutím Starostové a nezávislí (STAN) vytvořit pro letošní sněmovní volby přímou dvojkoalici. Členové KDU-ČSL se na tom shodli na dnešní celostátní konferenci, se STAN budou spolupracovat dlouhodobě. Novinářům to po konferenci řekl předseda lidovců a vicepremiér Pavel Bělobrádek.

Předseda vládní KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.Foto: Deník/Klára Cvrčková

Dvojkoalice by potřebovala pro vstup do Sněmovny překročit hranici deset procent hlasů. První místopředseda STAN Vít Rakušan uvedl v České televizi, že varianta přímé koalice je možná. Návrh lidovců podle něj projedná zřejmě příští týden celostátní výbor hnutí.

"Delegáti celostátní konference pověřili předsednictvo, abychom vyjednávali o spolupráci do poslaneckých voleb v roce 2017 s hnutím Starostové a nezávislí ve formě přímé volební koalice," oznámil Bělobrádek. Lidovci podle něj chtějí mít jasno do konce února.

Šéf lidovců doplnil, že výsledek jednání už sdělil předsedovi STAN Petru Gazdíkovi. "Seznámíme je s detaily s tím, že se budeme bavit, jestli tato přímá otevřená koalice je něco, o čem by s námi Starostové a nezávislí chtěli vyjednávat," doplnil. "V žádném případě to nezamítáme hned na začátku. Začneme jednat o tom, jestli je to přijatelné i pro Starosty a nezávislé," řekl ČT místopředseda STAN Rakušan.

Pro 86 procent přítomných

Debata byla podle Bělobrádka otevřená a zazněly nejrůznější názory na spolupráci. Jak Bělobrádek uvedl, pro usnesení hlasovalo 86 procent přítomných. "To je poměrně silný mandát, abychom o této formě volební koalice vyjednávali," řekl. Pokoření desetiprocentní hranice je podle něj realistické a nálada ve straně je vzhledem ke zvolené formě spolupráce bojovná.

První místopředseda lidovců a ministr zemědělství Marian Jurečka výsledek konference považuje ze velice dobrý. "Pokud tady mluvíme o tom, že chceme postavit výrazný subjekt, který by nabídnul alternativu vůči ČSSD a ANO, tak si myslím, že tohle je opravdu správná cesta," řekl novinářům.

"Jsme přesvědčeni, že KDU-ČSL má na daleko víc v parlamentních volbách, a to usnesení to vyjadřuje. Synergický efekt nám společně může přinést boj o přední příčky," řekl senátor a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Neohrozí spolupráce zažitou značku?

Lidovci před dnešním jednáním zmiňovali i možnost vzniku společné integrační strany pro volby do Sněmovny, kterou už dříve schválil výbor STAN, nebo pozvání zástupců STAN na lidovecké kandidátky. Šéf STAN Gazdík dorazil na dnešní jednání lidovců a s novináři hovořil o vytvoření integrační strany i koalice. Vyloučil ale to, že by byli zástupci STAN na kandidátce jiné strany.

V regionech lidovci určitou formu spolupráce většinou podporují, často ale odmítají možnost vytvoření integrační strany. Kraje se většinou obávají toho, že by v takovém případě KDU-ČSL jako značka ve volbách vůbec nefigurovala a nová strana by se nestihla u veřejnosti vžít.

STAN s KDU-ČSL začaly o spolupráci jednat v prosinci. Bělobrádek minulý týden v dopise straníkům napsal, že kandidátky by se sestavovaly podle síly obou uskupení v jednotlivých krajích. Bělobrádek v dopise také uvedl, že lidovci nebudou se STAN spolupracovat za každou cenu. KDU-ČSL podle něj bude žádat, aby kandidáti za STAN nehlasovali v rozporu se zásadními etickými hodnotami KDU-ČSL.

Gazdík považuje rozhodnutí za odvážnéPředseda Starostů a nezávislých (STAN) Petr Gazdík vítá dnešní rozhodnutí celostátní konference KDU-ČSL jít s jeho hnutím do sněmovních voleb ve dvojkoalici. "Je to odvážné rozhodnutí," reagoval Gazdík. Uvedl, že celostátní výbor STAN o dvojkoalici zatím nerozhodl, učiní tak v nejbližších týdnech. "Toto rozhodnutí KDU-ČSL svědčí o její upřímné snaze, aby prodemokratické nesocialistické síly neztratily vliv na dění v naší zemi," prohlásil Gazdík.